Depois de tanta vingança, Muda terá um final feliz na novela ‘Pantanal’?

Muda (Bella Campos) deixou o rancor e a sede de vingança para trás. Mas, depois de revelar os seus segredos no remake da novela “Pantanal”, ela merece um final feliz?

Ao que parece, a personagem vai descansar apenas no final da trama, quando ela decide casar com Tibério (Guido). Na trama, o casal vai trocar as alianças no mesmo dia que Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa).

Antes disso, Levi (Leandro Lima) fará de tudo para conquistar Maria Rute. Mas a forasteira não cederá aos encantos do peão, que também vai se relacionar com Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Como se sabe, ele ficará perdido de amores por Muda e acaba tentando namorar com ela forçadamente.

Muda (Bella Campos) no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

No remake de “Pantanal”, as investidas de Levi acabam saindo do controle e ele ameaça Maria Rute de morte. Sabendo de tudo, Juma tenta defender a amiga e atira no peão, que acaba fugindo.

Nervoso e assustado, Levi será encontrado por Tibério (Guido) no meio da mata e depois de uma briga ele acaba caindo no rio onde será devorado por piranhas.

Segredos de Levi

Ao ser divulgado como um dos novos peões de “Pantanal”, Levi, que é interpretado por Leandro Lima, teve um de seus segredos revelados antes de suas cenas irem ao ar.

Leandro Lima interpreta Levi no remake da novela "Pantanal" (Reprodução)

Em uma entrevista à revista GQ, o ator contou que o personagem tinha fetiche por pé: “A gente estava gravando e descobri que o Levi gosta, tem um fetiche por pé. Foi muito engraçado”, contou o famoso.

A descoberta aconteceu durante a filmagem de uma cena com Maria Bruaca, vivida por Isabel Teixeira: “Eu e a Isabel Teixeira estávamos gravando uma cenas mais quentes, de sedução, e a gente começou a experimentar. Fizemos três cenas de sexo e todas começaram pelo pé. O estúdio inteiro riu quando viu aquele cara (Levi) bruto, todo ignorante, sendo carinhoso com ela”.

