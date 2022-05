Britney Spears sofre aborto espontâneo e perde filho com Sam Asghari

A cantora Britney Spears anunciou, neste sábado (14), que sofreu um aborto espontâneo. Ela aguardava seu terceiro filho, fruto de seu relacionamento com o modelo Sam Asghari.

“É com nossa mais profunda tristeza que temos que anunciar que perdemos nosso bebê milagroso no início da gestação”, começou ela, em comunicado através de sua conta oficial no Instagram.

“Este é um momento devastador para qualquer pai ou mãe. Talvez devessemos ter esperado para anunciar até estarmos mais avançados [na gravidez] para anunciar, mas estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia”, continuou.

“Nosso amor um pelo outro é nossa força. Continuaremos tentando expandir nossa linda família. Somos gratos por todo o suporte de vocês. Nós pedimos gentilmente por privacidade durante este momento difícil”, disse a cantora.

Atualmente com 40 anos de idade, Britney tem outros dois filhos: Sean Preston e Jayden James. Eles são frutos de seu relacionamento anterior, com o rapper e dançarino Kevin Federline.

O bebê que Britney e Sam esperavam era o primeiro do casal. Eles estão juntos há mais de três anos. “Nós teremos um milagre em breve”, comentou o namorado da cantora.

Os fãs da eterna princesa do pop ficaram devastados com a notícia. “Enviando amor, leveza e força para vocês dois”, disse um. “É melhor contar e ter apoio do que manter segredo e passar por tudo isso sozinha. Fiquem fortes”, comentou outra.

