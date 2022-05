Thais Carla vai processar enfermeira por vídeo sobre gordofobia

A dançarina Thais Carla disse que vai processar uma enfermeira que publicou um vídeo nas redes sociais criticando-a, por conta do seu peso.

O anúncio foi feito pela própria artista na última quarta-feira (11), nas redes sociais. Isso porque uma enfermeira chamada Letícia Bastos assistiu uma entrevista de Thais ao podcast Poddelas, em meados de abril, e agora resolveu comentar o caso - de forma problemática.

Na podcast, a dançarina havia contado que não aprovou a abordagem médica ao longo de sua gravidez. Durante a gestação, um médico teria dito que ela apresentava uma gravidez de risco. Ao questionar o porquê ser classificada dessa forma, o profissional respondeu que isso se dava por conta do seu alto peso e que seriam necessários alguns exames. Thais alegou, então, gordofobia.

A enfermeira Letícia Bastos discorda de Thais e gravou um conteúdo para seus seguidores criticando a dançarina. “Na cabecinha louca dela, a médica foi gordofóbica porque classificou ela como grupo de risco”, disse. Ela usa o vídeo também para citar os riscos na gravidez de uma pessoa obesa.

“Acho que nunca vi tanta gente burra ao mesmo tempo falar. Se você está aplaudindo essas barbaridades que elas dizem, você também está contribuindo para a morte de alguém. As pessoas não devem se aceitar do jeito que são”, enfatizou Letícia.

Quando souberam da repercussão, os advogados de Thais Carla entraram com os devidos processos legais. “Tem muita gente me marcando em uma publicação de uma pessoa falando horrores de mim. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pelo apoio, mas não precisam ficar estressados. Já acionei meus advogados, muito pelo contrário, meus advogados viram antes de mim mesmo e está tudo certo, mas agora os advogados vão resolver e está tudo ‘sussa’”, comunicou a dançarina.

Thais Carla ficou famosa por ter feito parte da equipe de dançarina da cantora Anitta, além de já ter participado de diversos programas de TV, como dançarina de palco do “Legendários” e participante do reality “Além do Peso”. Ela estudou balé clássico e jazz dos 4 aos 16 anos. Atualmente, ela é casada com o influenciador digital Israel Reias e tem duas filhas, Maria Clara e Eva.

