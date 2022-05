Sexta-feira 13: Os melhores filmes disponíveis no Amazon Prime Video

Com o final de semana quase começando, nós separamos uma lista com algumas produções disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video para você tomar bons sustos nesta sexta-feira 13.

Pode preparar a pipoca, apagar as luzes, mas lembre-se de olhar atrás de você de vez em quando! Ha ha ha ha…

‘Gretel e Hansel’

Trata-se de uma releitura do clássico dos irmãos Grimm conhecido no Brasil sob o título de ‘João e Maria’. A trama conta a história a partir do ponto de vista de Gretel e tem momentos de pura tensão.

Esqueça tudo o que você sabe sobre o conto de fadas, os únicos elementos que se mantém neste filme são a bruxa do bosque e as duas crianças.

‘It - Capítulo 2′

Se você viu ‘It: A coisa’, o capítulo dois desta saga baseada nos livros de Stephen King vai te deixar com mais vontade ainda de entrar neste universo. Este filme é sobre como a turma de Delvey sobrevive aos ataques da entidade chamada de “It” e que se fantasia de palhaço e como eles lidam com tudo isso na vida adulta.

‘Anabelle 3: De volta para casa’

Esta é a continuação de ‘Anabelle’, de 2014, e ‘Anabelle 2: A Criação do Mal’, de 2017. No filme de 2019, somos transportados novamente ao universo de ‘Invocação do Mal’, diretamente para a casa do casal Warren: Ed e Lorraine. Dessa vez, eles terão que salvar a filha que é o objeto de desejo do demônio de comanda a boneca.

‘A Casa do Terror’

É Halloween e um grupo de amigos encontra uma casa mal-assombrada que promete alimentar seus medos mais sombrios. A noite se torna mortal quando eles chegam à terrível percepção de que alguns pesadelos são reais.

‘Histórias assustadoras para contar no escuro’

A sombra da família Bellows paira sobre a pequena cidade de Mill Valley há gerações. É em uma mansão que a jovem Sarah Bellows transforma sua vida torturada e segredos horríveis em uma série de histórias assustadoras.

Esses contos aterrorizantes logo se tornam reais demais para um grupo de adolescentes desavisados que se deparam com a casa assustadora de Sarah.

‘O Grito’

Quem não assistiu ‘O Grito’ nos anos 2000, não sabe o que foi o cinema de horror nessa década. Brincadeiras à parte, em ‘O Grito’ de 2020, que tem o mesmo nome que o filme que o originou, conhecemos uma detetive investiga uma cena de assassinato que tem uma conexão com um caso que seu novo parceiro tratou no passado.

Os assassinatos ocorreram em uma casa mal-assombrada que passa uma maldição fantasmagórica para aqueles que ousam entrar nela. Logo, a maldição se espalha para uma mulher em estado terminal e seu marido, e outro casal desavisado que estava no lugar errado na hora errada.