‘Pantanal’: Jove não sabe guardar segredo e espalha quem é o Velho do Rio

Jove (Jesuíta Barbosa) não é muito bom para guardar segredos e, depois de descobrir a verdadeira identidade do Velho do Rio (Osmar Prado), ele acabará contando para outros personagens tudo que sabe sobre o guardião do Pantanal.

Ao voltar para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), o jovem ficará cada vez mais próximo de Tadeu (José Loreto), seu irmão mais novo, e durante umas aulas sobre os hábitos da vida de peão, eles começam a conversar sobre o Velho do Rio.

Na novela "Patanal", Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuíta Barbosa) conversam sobre o Velho do Rio (Osmar Prado) (Reprodução/Globo)

Mesmo sabendo que Tadeu não acredita totalmente na existência do personagem místico, que se transforma em sucuri, a conversa vai fluir tranquilamente em um capítulo da novela: “Eu também já duvidei muito do Velho”, dirá Jove ao irmão, que afirma que Trindade (Gabriel Sater) comentou algumas coisas sobre o guardião.

Imediatamente, Jove questiona: “Que o Velho é o nosso avô?” e o peão responde com uma outra pergunta: “Você também acha?”. Por fim, o filho de Madeline (Karine Teles) afirma que tem certeza desta informação.

Na novela "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) e Jove (Jesuita Barbosa) conversam sobre o Velho do Rio (Osmar Prado) (Reprodução/Globo)

Depois desta conversa, Tadeu fica em dúvida se Joventino, pai de José Leôncio, está morto ou desaparecido há mais de 20 anos: “Mas, então, o Velho Joventino não tá morto?”, questiona Tadeu, que acaba ouvindo do fotógrafo que ele não está desaparecido e que viveu o tempo todo no meio mato, escondido de todos.

Novo personagem

Em breve, Dan Stulbach chega para somar ao elenco da trama da Globo. No remake, o ator vai interpretar o deputado Ibraim, que foi vivido por Rubens Corrêa, falecido em 1996, no folhetim de 1990, escrito por Benedito Ruy Barbosa e exibido na extinta TV Manchete.

Ator Dan Stulbach (Reprodução/Instagram)

Previsto para entrar em “Pantanal” no segundo semestre de 2022, o personagem de Dan será pai de Érika, uma jornalista que se envolve com José Lucas (Irandhir Santos), primeiro filho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Deste namoro, que começou com a partir de uma entrevista, nascerá um bebê e é por este motivo que o deputado Ibraim (Dan Stulbach) vai até as fazendas do Pantanal e coloca Zé Lucas contra a parede, exigindo que ele assuma o filho com Érika (Marcela Fetter).

