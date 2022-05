‘No Limite 6′: Memes de Victor e Matheus dominam a web após duelo e mentiras

Victor Hugo e Matheus Pires, do "No Limite 6", divertem a web (Reprodução)

Fernando Fernandes mostrou, nesta quinta-feira (12), uma disputa inesperada entre as tribos Lua e Sol. Depois da prova do privilégio, que abre o reality show “No Limite 6″, o apresentador pediu para que dois participantes fossem para uma trilha não conhecida para uma surpresa.

No local, Victor Hugo (tribo Lua) e Matheus Pires (tribo Sol) se enfrentaram no primeiro duelo misterioso, onde eles tinham que acertar as argolas que estavam penduradas por um cordão em um pino. Depois, quem acertasse poderia mexer um totem até vencer.

"Eu voltei feliz pra eles acharem que eu ganhei e tenho um poder. Pra mim é perfeito." (Matheus)



O PIRES É GÊNIO. #NoLimite pic.twitter.com/diAtRSWIoF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 13, 2022

No final da prova, Victor venceu a dinâmica que envolvia mira e agilidade e conquistou o direito ao voto duplo em duas eliminações, que até o momento não foi utilizado.

“Você conquistou o voto duplo e, agora, para o próximo portal ou para o outro, você tem direito a usar esse voto. Caso isso não aconteça, a Tribo não vá para o portal, você não vai usufruir desse direito (...) Você pode votar na mesma pessoa ou em pessoas diferentes”, disse Fernando Fernandes.

Espero ver uma dessas meninas sair . ESPERO que o Victor Hugo use esse poder . #NoLimite — 🏳‍⚧👩🏽‍🍳 Mayanna Jeff 🏳‍⚧👩🏽‍🍳 (@Jeffers74265590) May 13, 2022

A nova disputa entre as tribos do “No Limite 6″ movimentou as redes sociais e Victor Hugo e Matheus Pires viraram memes em questão de segundos.

Vale lembrar que nesta quinta-feira (12), Kamyla, da tribo Lua, foi eliminada do reality show de sobrevivência da Globo. Além disso, a tensão entre os competidores do “No Limite 6″ continuou e divisão da equipe ficou ainda mais evidente após o penúltimo portal da eliminação, que tirou Adriano do programa.

O Pires é maquiavélico demais, se eu pego o programa pela metade, eu acredito em tudo que ele disse #NoLimite pic.twitter.com/o2ZBhL46TQ — daniel (@estressadin) May 13, 2022

Já na tribo Sol, o racionamento de comida foi a principal preocupação. O grupo conquistou mais uma semana no reality e segue com 11 participantes. Mas, sem ganhar as provas do privilégio, eles precisam ter muita criatividade para conquistar comida.

Desde o último programa, a tribo Sol está composta por Andréa, Clécio, Flávia, Leonardo, Lucas, Matheus Pires, Ninha, Patrícia, Pedro, Tiemi e Vanderlei. Já a tribo Lua conta com Bruna Negreska, Charles, Guza, Ipojucan, Janaron, Roberta, Rodrigo, Shirley e Victor.

Matheus Pires criando a própria realidade fingindo que ganhou alguma coisa e que tem algum poder pra não ser votado, amei #NoLimite pic.twitter.com/mWfw8sDSyd — PEDRAO (@Itspedrito) May 13, 2022

Com apresentação de Fernando Fernandes, a 6ª temporada do “No Limite” é exibida toda terça-feira e quinta-feira, depois da novela “Pantanal”. Aos domingos, depois do “Fantástico”, Ana Clara conversa com os eliminados da semana no “No Limite: A Eliminação”.

