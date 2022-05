Netflix tem filme recomendado para fãs de ‘50 Tons de Cinza’

Quem acompanhou a euforia em torno dos lançamentos da trilogia de filmes de “Cinquenta Tons de Cinza”, lá em 2015, pode estar sentindo falta de um romance tórrido como de Anastasia e Christian.

Na Netflix, outro romance erótico está chamando a atenção dos espectadores: a franquia “365 Dias”. De origem polonesa, já foram liberados dois filmes na plataforma.

O primeiro, “365 Dias”, foi lançado em novembro do ano passado e apresentou a controversa história de amor entre Massimo Torricelli (Michele Morrone) e Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka).

O segundo, “365 Dias: Hoje”, foi liberado pela plataforma cinco meses depois: dia 27 de abril. Desde que foi divulgado, o longa vem crescendo em acesso e está há duas semanas entre os 10 filmes mais vistos da Netflix no Brasil.

Neste, Laura se casa com Massimo, chefe da máfia siciliana que a sequestrou no filme anterior. Tudo parece muito certo, até uma briga que faz com que Laura resolva voltar para a Polônia com sua melhor amiga. Ela acaba sequestrada por Nacho, filho do chefe da máfia rival. Ela acaba nas Ilhas Canárias e, mais uma vez, acaba nutrindo sentimentos pelo novo raptor.

Dado o sucesso do longa, é bem provável que a Netflix continue com a franquia e lance um terceiro filme, baseado no terceiro livro da escritora Blanka Lipińska - saiba mais aqui.

Assista ao trailer de “365 Dias: Hoje”:

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

Leia também: Netflix revela data de estreia da terceira temporada de ‘Sintonia’