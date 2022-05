My Chemical Romance lança música inédita e anuncia turnê; veja os lançamentos desta semana

Hora de resgatar as roupas e as maquiagens pretas: My Chemical Romance está de volta. A banda divulgou, de surpresa, uma música inédita chamada “The Foundations of Decay”, após um hiato de oito anos.

A nova faixa resgata a sonoridade dos primeiros álbuns da banda, um dos grandes ícones mundiais do movimento emo dentro rock. Além disso, a letra revela conflitos internos do vocalista Gerard Way nos últimos anos, além de pressões externas sofridas pelo grupo.

Ao mesmo tempo que a canção surfa na onda do “retorno” do pop rock - com estrelas como Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly e Willow - ela também vai na contramão ao expor seis minutos de música para uma geração acostumada a faixas curtíssimas, para desafios no TikTok e no Instagram.

“The Foundations of Decay” também marca o início da turnê internacional que o grupo fará ao longo de 2022 e 2023. Os primeiros shows já começam na próxima semana, no Reino Unido. Até o momento, as apresentações estão restritas à Europa, Estados Unidos e Oceania.

Ouça a nova canção de My Chemical Romance:

Novidades musicais da semana 7-13 de maio

Quem também está de volta é Kendrick Lamar: o rapper retorna após quase cinco anos de seu último álbum com “Mr. Morales & The Big Steppers”. Florence + The Machine também se destaca com o disco “Dance Fever”.

Entre os brasileiros, dois chamam a atenção: Elza Soares, com o álbum póstumo “Elza Ao Vivo no Municipal”, e Ratos de Porão, com “Necropolítica”.

Vale destacar também os singles novos de Xamã e Pedro Lotto (”Dublê de Marido”), Xênia França (“Renascer”), Os Barões da Pisadinha (“Esquece essa Disgrama”), Post Malone e Roddy Ricch (”Cooped Up”), Måneskin (”Supermodel”), OneRepublic (”I Ain’t Worride”) e 5 Seconds of Summer (”Me Myself & I”).

