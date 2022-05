Jojo Todynho sofre ataque gordofóbico e afirma: ‘Sou muito feliz comigo mesma’

Depois de revelar que pretende perder peso para engravidar de seu primeiro filho, Jojo Todynho foi alvo de ataques gordofóbicos nas redes sociais e, como já era esperado, ela rebateu os comentários.

A famosa revelou que estava sendo atacada por haters que estavam assistindo para enviar críticas sobre o seu corpo. Ao vivo, a Jojo deu uma aula de autoestima e rebateu todos os comentários negativos que estavam surgindo.

“A pessoa é gorda, a pessoa não pode botar um cropped, a pessoa não pode fazer nada porque é gorda. Eu tenho que viver complexada? Eu vejo muita gente que está falando um monte de besteira, que estou lendo nos comentários, tudo complexado, depressivos, que têm trauma disso... Está com uma celulite, parece que vai morrer! Meu bem, eu sou muito feliz e bem comigo mesma”, comentou a famosa.

Lucas Souza e Jojo Todynho prontos para uma festa em um hotel de luxo no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Em seguida, jojo Todynho resolveu falar dos cuidados que tem com seu corpo e deixou claro que não é contra os procedimentos estéticos: “Quando eu posso fazer alguma coisa para melhorar, eu vou fazer! Se tiver que fazer lipo, eu vou fazer. Se tiver que fazer uma abdominoplastia para eu me sentir mais gostosa, eu vou fazer! Mas isso não é uma coisa que fico me torturando por causa disso”.

Para finalizar, a cantora chamou os haters de pessoas complexadas, depressivas que querem dar piti e falar besteira na internet: “Povo ridículo que quer falar besteira eu não tenho paciência”, desabafou a esposa de Lucas Souza.

Gravidez

Jojo Todynho e Deborah Secco no Baile da Vogue de 2022 (Reprodução/Instagram)

Durante o Baile da Vogue, Jojo Todynho contou para Deborah Secco que a gravidez deve acontecer até 2023 e para isso ela pretende perder peso: “Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”.

A funkeira disse ainda que pretende voltar com seu canal no Youtube: “”Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Por lá, vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, disse a vencedora do reality show “A Fazenda 12″.

