Ingrediente inusitado deixará os cozinheiros apavorados no ‘MasterChef Brasil’

Chefs prometem provas inusitadas no "MasterChef Brasil 9" (Reprodução/Band)

A 9ª temporada do “MasterChef Brasil” ainda não começou a ser exibida, mas um spoiler divulgado pelo “Melhor da Tarde”, apresentado por Cátia Fonseca, mostrou que os cozinheiros amadores ficaram apavorados com um ingrediente inusitado.

Mostrando os bastidores do reality show gastronômico, que está sendo gravado nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, o programa vespertino revelou que os participantes da temporada 2022 tiveram que criar pratos sofisticados com cactos, algo que nunca foi usado nas edições passadas.

Entrevistado por Raul Lemos, ex-participante do “MasterChef Brasil”, o chef Henrique Fogaça contou a novidade: “Essa semana, eles tiveram que cozinhar cactos. Eu, o Jackin e a Helena não tínhamos comido um prato desse. Existem oito tipos de cactos”, contou o jurado.

Quem também participou da entrevista foi Helena Rizzo, que está sendo jurada pela segunda vez. Segundo a chef, o reality show terá muitos pratos focados na gastronomia brasileira: “As provas estão interessantes e muito legais. Temos um bom conteúdo neste ano”, contou ela.

Já Erick Jacquin, que revelou estar mais exigente, disse que na 9ª temporada do programa a gastronomia vai aparecer no meio de muitos jogos: “Tem muita coisa que a gente não imaginava. Então, será um programa bem divertido, com muita gastronomia e muito jogo”.

Nesta edição, os 16 cozinheiros amadores estão hospedados em um hotel em São Paulo, onde ficam isolados para as gravações do “MasterChef Brasil”. Como na edição de 2021, a medida faz parte dos protocolos de segurança da Band contra a covid-19, evitando ao máximo o contágio dos cozinheiros amadores.

Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão seguem no "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

A informação foi dada por Ana Paula Padrão, apresentadora do “MasterChef Brasil”, durante a coletiva de imprensa que aconteceu na terça-feira (10). Ano passado, por exemplo, os 23 competidores da 8ª temporada ficaram isolados pelo mesmo motivo.

Além disso, todos que participam das gravações, ou seja, equipe técnica, elenco principal e participantes devem usar máscaras e seguir todas as medidas obrigatórias, como fazer os testes para covid-19, por exemplo.

Apresentado por Ana Paula Padrão, a 9ª temporada do “MasterChef Brasil” estreia na terça-feira (17), às 22h30, depois do programa “Faustão na Band”.

