[HORROR] As melhores séries de terror disponíveis na Netflix

Para os amantes do cinema de horror, preparamos uma lista com as melhores e mais impactantes séries do gênero disponíveis no catálogo da Netflix. Pode preparar a pipoca, encher aquele copão com muito guaraná e guardar a barra de chocolate para a sobremesa!

‘Marianne’

Esta série francesa foi lançada no catálogo da Netflix em 2019 e assusta até os mais acostumados com produções de terror. A história da maldição de uma bruxa que atravessa séculos em uma pequena cidade no litoral da França aterroriza uma jovem escritora. Os episódios mostram sua busca pelas raízes da maldição e as razões de ser atormentada por essa entidade.

‘O Mundo Sombrio de Sabrina’

Com quatro temporadas e um corte na faca feto pela Netflix, ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’ é uma série de horror adolescente que conta a história de Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), que está prestes a completar dezesseis anos e é obrigada a tomar uma decisão crucial que mudará sua vida para sempre. Ela deve escolher entre o mundo das bruxas e o mundo dos mortais, enquanto luta para proteger a família e os amigos de forças sombrias que os ameaçam.

‘Missa da Meia-noite’

Trata-se da última série de Mike Flanagan, um dos diretores mais renomados do cinema de horror atual, para a Netflix. ‘Missa da Meia-noite’ mistura igreja católica, vampirismo e muito fanatismo religioso em uma linda história sobre a morte e a vida. Vale a pena!!!

‘A Maldição da Mansão Bly’

É a releitura de um clássico filme do cinema de horror: ‘Desafio do Além’, de 1963. Aqui, mais uma vez o diretor Mike Flanagan bebe da fonte de um clássico, nesse caso também do livro de Shirley Jackson, ‘A Assombração da Casa da Colina’, para criar um enredo envolvente e muito emocionante.

Como as demais produções do cineasta, ele usa a narrativa de horror para fazer importantes reflexões sobre a vida, morte, amor e sobre o que deixamos quando nos vamos. Imperdível!

‘A Maldição da Residência Hill’

Essa foi a primeira série do universo de ‘A Maldição’ que Mike Flanagan fez para a Netflix. No enredo, uma família que precisa lidar com diferentes fantasmas do passado que os assombram até hoje. Cada um dos episódios é contado sobre um dos irmãos, culminando na explicação de todos os pontos que ficaram em aberto durante a trama.

Uma verdadeira reflexão sobre a efemeridade da vida.