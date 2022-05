Essas três personagens serão namoradas de José Lucas em ‘Pantanal’

Depois de ser aceito como filho legítimo de José Leôncio (Marcos Palmeira), José Lucas do Nada (Irandhir Santos) vai começar a se envolver com outros personagens do remake da novela “Pantanal”.

Filho de Generosa (Giovana Cordeiro), prostituta que tirou a virgindade de Zé Leôncio, o caminhoneiro era desconhecido pela família paterna, mas a semelhança com o avô Joventino, atualmente chamado de Velho do Rio (Osmar Prado), vai afastar qualquer dúvida do milionário.

Além de tirar o posto de primogênito de Jove (Jesuíta Barbosa), o personagem vai namorar muito no remake de “Pantanal”. Confira abaixo quem são as pretendentes!

Juma

Alanis Guillen passou por mudanças de hábitos para viver Juma (Foto: Divulgação/Globo)

A protagonista da novela vai terminar o romance com Jove, mas continuará na família de José Leôncio. O irmão mais velho do filho de Madeleine (Karine Teles) vai se apaixonar por Juma (Alanis Guillen) logo que chega ao Pantanal, deixando o fotógrafo com muita raiva.

O início da relação de José Lucas e Juma não será muito legal, já que ele forçará beijos e perderá o controle. No entanto, o herdeiro de Generosa vai morar com ela na tapera ao saber que a menina-onça está solteira. Esse namoro dos dois só termina por intervenção do Velho do Rio (Osmar Prado), que aconselha Juma a perdoar Jove.

Érika

Atriz Marcela Fetter estreia no remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Sexta-feira 13: Os melhores filmes de horror para ver na Netflix

Filha de um deputado, essa personagem vai aparecer em breve na novela de Bruno Luperi. Interpretada por Marcela Fetter, a jornalista começa a se envolver com José Lucas depois de uma entrevista. Deste relacionamento, nascerá um bebê.

Irma

Em "Pantanal", Camila Morgado interpreta Irma, tia de Jove (João Miguel Júnior/Globo)

A tia de Jove também entra na lista de namoradas de José Lucas. Depois do nascimento de seu filho, fruto do relacionamento com Trindade (Gabriel Sater), Irma (Camila Morgado) vai conhecer melhor José Lucas, que vai cuidar dela e de seu bebê, a pedido do peão, que sumirá. Ela fica com o irmão de Jove e eles acabam se beijando às escondidas.

LEIA TAMBÉM: Irmão fala sobre tratamento de Rodrigo Mussi: ‘Liberado para comer chocolate e açaí’