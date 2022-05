Duelo surpresa e uma nova eliminação são os destaques do ‘No Limite 6′

Kamyla é a quarta eliminada do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

Nesta quinta-feira (12), depois de três eliminações, os participantes do “No Limite 6″ se enfrentaram em novos duelos para conquistar o prêmio de R$ 500 mil. O quarto episódio foi marcado pela saída de Kamyla Romaniuk e por uma prova surpresa.

Apresentado por Fernando Fernandes, o reality show começou com a prova do privilégio, que exigiu habilidades no mar e estratégia para montar um quebra-cabeça (um timão). A tribo Lua começou bem, mas a tribo Sol chegou perto, mas acabou se atrapalhando ao abrir os cadeados dos baús. Por fim, a equipe Lua conquistou a melhor cesta de comida.

Após a disputa, Victor (tribo Lua) e Matheus (tribo Sol) se voluntariaram para um novo momento no programa, que foi chamado de duelo e aconteceu em um lugar misterioso na Praia Dura, onde o reality foi gravado.

Na prova, eles tinham que acertar as argolas que estavam penduradas por um cordão em um pino. Depois, quem acertasse poderia mexer um totem até vencer. Quem ganhasse teria direito a um voto duplo em duas eliminações.

Victor Hugo vence primeiro duelo surpresa do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

No final, Victor venceu a dinâmica que envolvia mira e agilidade: “Você conquistou o voto duplo e, agora, para o próximo portal ou para o outro, você tem direito a usar esse voto. Caso isso não aconteça, a Tribo não vá para o portal, você não vai usufruir desse direito (...) Você pode votar na mesma pessoa ou em pessoas diferentes”, disse Fernando Fernandes.

Para finalizar os duelos entre os acampamentos do “No Limite 6″, a prova de eliminação levou a tribo Lua, que já perdeu dois integrantes, novamente para o portal, onde Fernando Fernandes questionou os participantes sobre a falta de liderança do grupo.

"No Limite 6": Fernando Fernandes questiona tribo Lua se há uma liderança na equipe (Reprodução/Globo)

“Tribo Lua, terceiro portal, segundo portal consecutivo. Parece que nessa tribo todo mundo quer remar, mas ninguém está disposto a assumir o comando do barco. E o barco está desgovernado e afundando. Não está na hora de alguém assumir essa liderança?”, disse o apresentador.

Em seguida, todos votaram e Kamyla foi eliminada com sete votos. Ipojucan recebeu apenas dois. Já Victor Hugo optou em não usar o seu voto duplo, que foi conquistado no duelo surpresa.

