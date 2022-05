‘Doutor Estranho 2′: Final explicado em detalhes

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'. Foto: Reprodução Marvel Studios

Cinco anos depois que Thanos exterminou metade da população mundial, Doutor Estranho está de volta ao Santuário de Nova York, inevitavelmente entediado porque Wong se tornou Feiticeiro Supremo em sua ausência.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ traz mais movimento e mistério e oferece aos fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) uma aventura com a jovem América Chavez, interpretada por Xochitl Gomez, tentando parar os planos da Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen).

Desde sua primeira aparição em ‘Doutor Estranho’, 2016, o personagem de Benedict Cumberbatch lutou contra Thanos, esteve no espaço e abriu as portas do multiverso após um feitiço ter dado errado. O fato é que o Universo Cinematográfico da Marvel continua se expandindo.

Uma das maiores surpresas de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ veio nas cenas pós-créditos do longa. De um portal surgiu Clea, uma mulher misteriosa que convida Doutor Estranho a consertar uma incursão que ele mesmo causou.

No MCU, incursão é que é o que acontece quando a fronteira entre dois universos colide e um deles acaba aniquilado. Nos quadrinhos, Clea se torna a Feiticeira Suprema da Dimensão das Trevas e se casa com Strange. Muito poderosa, ela é capaz de criar ilusões, teletransportar e controlar mentes.

A chegada de Clea ao MCU sugere que haverá mais tempo para explorar o multiverso e seu relacionamento com o Doutor Estranho.

O fato de Doutor Estranho e Clea continuarem tentando consertar incursões podem levá-los a um ponto importante já relatado nos quadrinhos da Marvel: toda vez que ocorre uma incursão, a vida útil do multiverso diminui e salvar o multiverso como um todo pode ser a deixa para reunir todos os super-heróis novamente.

As incursões também podem levar à versão nos cinemas da HQ ‘Guerras Secretas’, onde super-heróis de vários mundos brigam em um planeta chamado Battleword, um planeta criado a partir dos fragmentos de uma incursão entre dois mundos onde ninguém se lembrava de seu passado.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, sem dúvida, estabelece bases suficientes para afetar o futuro do MCU.