De volta ao trabalho, Silvio Santos tinge o cabelo: “Quanto eu chego aqui, saio jovem”

Silvio Santos mostrou que ainda continua vaidoso e foi registrado nesta quinta-feira (12) por um fã do mesmo salão em que o apresentador de 91 anos frequenta. Após a pausa nas gravações de seu programa devido à pandemia, a rotina de trabalho aos poucos está sendo normalizada.

O apresentador e dono do SBT foi registrado novamente tingindo seus cabelos brancos para o tom castanho. Marcando presença no salão de seu amigo e cabeleireiro Jassa, um fã registrou o momento.

“Silvio Santos, um apresentador e empresário brasileiro. Começou a vida como camelô e virou dono de uma das maiores emissoras de televisão do país. Hoje, tive o privilégio, juntamente com meu amigo e sócio de conhecê-lo”, escreveu o fã em postagem no Instagram.

Há uma semana Silvio foi registrado no perfil de Jassa com o antes e depois de tingir os fios brancos. “Você disse que cuidar do cabelo é melhor que operação plástica. Eu, assim, estou um velho de 91 anos. Quando eu chego aqui eu saio como o jovem Silvio Santos”, disse ele ao amigo e cabeleireiro.

Aparência de Silvio chama atenção

Ao retomar as atividades na televisão, Silvio deixou claro que a vaidade não ficou para trás, bem como sua energia para voltar à ativa.

Em março deste ano, um registro de Silvio ao lado de sua esposa, Íris Abravanel, juntamente com a chefe de cozinha, Carla Fonseca, deu o que falar na internet.

O registro postado nas redes sociais foi publicado pela cozinheira. O momento da foto ocorreu na mansão de Silvio, localizada em Orlando, nos Estados Unidos. Inclusive, durante toda a pandemia, essa foi a casa em que o apresentador passou mais tempo.

Após a repercussão negativa em cima da postagem, a chefe de cozinha, Carlota Fonseca, deletou a foto original e deixou apenas outra publicação com o símbolo do SBT cobrindo o rosto de Silvio.