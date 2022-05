Cinco filmes para ‘aproveitar’ a Sexta-Feira 13 na HBO Max

Quando o 13º dia do mês cai em uma sexta-feira, você é do time que aproveita para ficar em casa e não correr nenhum risco? Então pode ser uma boa alternativa para tomar uns bons sustos na segurança do seu lar, com filmes de terror e suspense nos streamings.

A HBO Max tem uma série de filmes aterrorizantes em seu catálogo. O Metro World News separou cinco deles, para ficar no seu radar.

Invocação do Mal

Lançado em 2013, o filme de James Wan influenciou toda uma geração de novos filmes de terror desde então. A história é centrada na família composta pelo casal Roger (Ron Livinston) e Carolyne (Lili Taylor), com suas cinco filhas. Eles começam a ser assombrados por estranhos acontecimentos na casa, até que Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga), investigadores paranormais descobrem algo muito poderoso e maligno no local.

Maligno

Do mesmo diretor de “Invocação do Mal”, o longa faz uma homenagem moderna aos slashers que povoaram o cinema e a TV da década de 1980. De 2021, este é o filme mais recente desta lista. Nele, Madison (Annabelle Wallis) descobre que seus sonhos são visões em tempo real de crimes. Ela descobre um padrão: todos os assassinatos estão ligados a uma entidade de seu passado, Gabriel.

Jogos Mortais

Mais um do mestre do terror James Wan: lançado em 2005, o filme está fortemente presente na cultura pop até os dias de hoje. Jigsaw é um assassino que deixa uma cicatriz em forma de quebra-cabeças em suas vítimas. Um detetive é designado para investigar o caso e capturar o criminoso, mas ele acaba desenvolvendo uma obsessão pela captura.

A Hora do Pesadelo

Dirigido por Wes Craven, este é um clássico do terror, responsável por apresentar Freddy Krueger (Robert Englund) ao mundo. O filme acompanha um grupo de adolescentes que passam a ter o mesmo pesadelo: um homem deformado que os atacam durante o sonho. Trata-se de um estuprador, que foi queimado vivo pela vizinhança, que agora busca vingança.

O Iluminado

Para quem gosta de seguir uma linha mais “cult” dentro do terror, o filme de Stanley Kubrick está entre os mais bem avaliados pelo público geral. Conta a história de um escritor (Jack Nicholson) que passa uma temporada como vigia em um hotel no Colorado, levando sua família junto. Contudo, o isolamento causa sérios problemas psicológicos nele, deixando-o casa dia mais agressivo e perigoso.

Leia também: Sexta-feira 13: Os melhores filmes disponíveis no Amazon Prime Video