Cinco animações para ‘aproveitar’ a Sexta-Feira 13 no Disney Plus

Quer aproveitar a tal da Sexta-Feira 13 de um jeito diferente? Uma boa dica são filmes de terror focados para o publico infantojuvenil.

A Disney Plus tem uma série de filmes aterrorizantes em seu catálogo, para tomar uns bons sustos na segurança do seu lar. O Metro World News separou cinco deles, para ficar no seu radar.

O Estranho Mundo de Jack

Esta é uma animação em stop motion que conta a história de Jack Skellington, um ser fantástico que vive na Cidade do Halloween, mas que deseja variar pelo menos uma vez e preparar uma festa de Natal para os moradores do local. Os planos de Jack acabam fugindo do controle quando o Papai Noel é capturado.

Frankenweenie

Inspirado no clássico da literatura “Frankenstein”, esta animação também utiliza a técnica do stop motion. Victor é um meino que adora fazer filmes de terror sobre seu cãozinho Sparky. Quando ele morre, Victor resolve construir uma máquina que estimula os movimentos através da eletricidade, para reviver seu animal de estimação.

O Caldeirão Mágico

Clássico da Disney, o filme apresenta a história de Taran, um garoto aventureiro que deseja combater os planos do tirano Rei Horned, que está planejando acabar com o poderes mágicos de um caldeirão. Na missão, ele precisa enfrentar bruxas, monstros e outros seres do mal. O tom do filme é tão assustador que por muito tempo ele foi “esquecido” dentro do cânone do estúdio.

As Aventuras de Ichabod e Sr. Sapo

Esse é outro clássico do cânone de animações da Walt Disney Pictures. Conta a história de um sapo cheio de manias, obcecado por um carro à motor e, por conta disso, é preso. E Ichabod Crane, um homem que se apaixona por Katrina e ganha um inimigo, Broom. Para conquistar o amor da bela, Broom irá atacar Inchabod pela sua maior fraqueza: o medo de fantasmas.

Uma História de Terror: Halloween com Mickey Mouse

O filme reúne uma série de curtas, em que os sobrinhos de Mickey o desafiam a contar histórias assustadoras na noite do Dia das Bruxas.