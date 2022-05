Após virar piada nas redes por não saber cortar pepino, Kendall Jenner se manifesta: ‘Trágico’

A modelo Kendall Jenner, de 26 anos, virou piada nas redes sociais depois que apareceu em um episódio do reality “The Kardashians” mostrando muita dificuldade para cortar um pepino. Após a repercussão, ela mesma decidiu entrar na brincadeira e se pronunciou: “Trágico”.

A cena em questão foi exibida na quinta-feira (12), quando a modelo apareceu tentando cortar um pepino em cima de uma tábua. Ela demonstrou que não entende nada de cozinha e levou um baile do legume, sendo reprovada pelos olhares da mãe, a empresária Kris Jenner.

Logo uma fã publicou um trecho do vídeo no Twitter e muitas pessoas passaram a zoar a modelo: “A maneira que Kendall Jenner corta o pepino me assusta”, dizia a postagem, que viralizou.

The way Kendall Jenner cut that cucumber will haunt me pic.twitter.com/K0mBmvkzHu — ♔b (@badtasticb) May 12, 2022

Em seguida, outros internautas passaram a comentar o caso: “Kendall Jenner tentando cortar um pepino é a coisa mais trágica que eu já testemunhei”, disse outra postagem.

Mas também teve quem defendeu a modelo: ”Todos nós temos um jeito de fazer as coisas, às vezes não é igual ao jeito das outras pessoas e tudo bem”, defendeu um fã. “Povo se doendo porque a mulher não sabe cortar um pepino???”, se indignou outra.

Após a repercussão do vídeo, a própria Kendall compartilhou a postagem da fã que viralizou e comentou: “Trágico”.

O reality show “The Kardashians” estreou em 14 de abril no canal E! Entertainment Television após o fim de “Keeping Up With The Kardashians”, que estava no ar desde 2007.

