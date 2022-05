Após anunciar pausa das redes, Maíra Cardi mostra dia em praia paradisíaca com Arthur Aguiar

Maíra Cardi compartilhou com seguidores dia em praia paradisíaca com Arthur Aguiar (Reprodução/Instagram)

Após passar alguns dias fora das redes sociais, a coach Maíra Cardi voltou a compartilhar detalhes sobre sua rotina na manhã desta sexta-feira (13). Em postagem nos stories do seu Instagram, ela mostrou que curte suas férias em uma praia paradisíaca em Pernambuco com o marido, Arthur Aguiar.

“MARAVILHOSOS, felizes, leves, renovados, GRATOS é assim que estamos esses dias no @serrambiresort . Nós não podíamos ter escolhido paraíso melhor para renovar nosso amor, nossa família, nossas forças… Vocês nos acolheram de tal maneira, educação, amor, cuidado, privacidade e descrição que não posso explicar tamanha gratidão com esse paraíso de lugar e pessoas! Estão sendo dias MÁGICOS, inexplicáveis…”, relatou ela.

A coach continuou: “Pão para quem come pão, fruta para quem come fruta, brinquedo, praia, tartaruga para quem quer se divertir, praia deserta para quem quer namorar! Confesso que precisaremos voltar para descansar pq eu, Maíra, volto mais cansada do que cheguei…”, afirmou.

Ela disse que, em breve, deve voltar com as atividades pra valer em suas redes sociais. “O balanço do mar e a brisa despertaram o homem, que estava cheio de disposição! Afinal, eu, Arthur, fiquei muito tempo sem ela e estava morrendo de saudade, e ainda estou! Voltaremos mais fracos, porém felizes!! Fiquem de olho nas nossas redes e nossos stories que já já volto por lá também!.”

Por fim, Maíra destacou que ela e o marido, vencedor do BBB22, estão cheios de projetos.

”Eu, Maíra, tenho VÁRIOS babados para contar e OBVIOOOO que falarei de tudo que rolou. Afinal, somos o casal OFF mais ON pelo que fiquei sabendo… Eu, Arthur, já não sou mais o mesmo de antes de entrar no programa e tenho me surpreendido com o quanto estou cada dia mais disposto a ser e fazer diferente, sem máscaras, sem pudores, sem travas e te convido para se jogar comigo aqui do lado de fora… No jogo da vida, nós vamos errar, vamos acertar, e no final se Deus quiser e ele quer, a gente vence junto!!”, disse ela.

Arthur também anunciou pausa

Depois que a esposa anunciou que ficaria off das redes, Arthur também anunciou o afastamento. Em uma postagem no Instagram, ele explicou que precisa dar um tempo para curtir um descanso ao lado da família e se preparar para os próximos compromissos profissionais: ‘Esvaziar minha cabeça’.

“Vou ficar uns dias off. Não tem outra maneira de eu começar esse post a não ser agradecendo muito a cada um de vocês que torceram imensamente por mim durante todo o programa. O que vocês fizeram foi surreal, eu nunca vou esquecer. Eu estou muito grato a tudo que vem acontecendo na minha vida e todo o carinho que eu venho recebendo desde que eu saí da casa. Só que eu preciso de uns dias off de tudo pra esvaziar a minha cabeça, recarregar as energias para compor e produzir músicas novas pra vocês e voltar com força total”, escreveu ele.

“Ficarei alguns dias ausente daqui pra que eu possa ficar 100% com a minha família e aproveitar o máximo do meu tempo com eles. Isso vai ser fundamental pra que eu possa voltar com tudo e entregar o meu melhor pra vocês”, ressaltou.