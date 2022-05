‘A Favorita’: Onde estão alguns atores e atrizes que fizeram parte do elenco

“A Favorita”, de João Emanuel Carneiro, foi uma novela cheia de talentos e que marcou o horário nobre da Globo. Com o retorno da trama, agora no “Vale a Pena Ver de Novo”, os fãs do folhetim se questionam como estão os atores e atrizes principais da história, que será reprisada a partir desta segunda-feira (16), substituindo “O Clone”.

Patrícia Pillar, que interpreta a protagonista Flora, anda atuando fora da Globo. Seu último trabalho foi uma participação especial na novela “Salve-se Quem Puder”, de 2020, onde interpretou ela mesma.

Claudia Raia e Patricia Pilar protagonizam "A Favorita", que será exibida no "Vale a Pena Ver de Novo" (Rafael França/Globo)

Donatela, outra personagem principal de “A Favorita”, é vivida por Claudia Raia, que segue contratada da Globo e sempre aparece dando entrevistas em programas.

Na dramaturgia, o último trabalho da atriz foi na novela “Verão 90″, exibida em 2019, onde interpretou a personagem Lidiane. Fora da Globo, ela foi jurada do especial “Cultura, o Musical”.

Mariana Ximenes estreia programa de entrevistas no GNT (Reprodução)

Na novela de João Emanuel Carneiro, Mariana Ximenes vive Lara, filha biológica de Flora, que acaba sendo criada por Donatela. Anos após a exibição original da trama, a famosa esteve em novelas da Globo e também apareceu como jurada especial do reality show musical “The Masked Singer Brasil”. Além disso, ela tem um programa de entrevista no GNT.

Cauã Reymond vive protagonista da novela "Um Lugar ao Sol" (Divulgação/Globo)

Aos 41 anos, Cauã Reymond, que vive Halley Gonzaga e Matheus Fontini na trama de João Emanuel Carneiro, segue contratado pela Globo. O último trabalho do galã foi na novela “Um Lugar ao Sol”, de 2021, onde deu vida aos protagonistas Christofer e Renato.

LEIA TAMBÉM: ‘No Limite 6′: Memes de Victor e Matheus dominam a web após duelo e mentiras

Em "Pantanal", Tenório (Murilo Benício) vai decepar Alcides (Juliano Cazarré) (Divulgação/Globo)

Murilo Benício é outro galã que segue na Globo e, ainda, em um trabalho atual. O ator, que interpreta o vilão Dodi em “A Favorita”, também é o vilão do remake da novela “Pantanal”, exibida no horário nobre. Na trama, ele vive o fazendeiro Tenório.

Por fim, Carmo Dalla Vecchia, que dá vida ao fotógrafo e jornalista Zé Bob, personagem que tem um romance com as protagonistas, estava longe das novelas, mas em 2022 ele vai contracenar em “Cara e Coragem”, nova trama das 19 horas.

Foto: Reprodução / Instagram

LEIA TAMBÉM: Ingrediente inusitado deixará os cozinheiros apavorados no ‘MasterChef Brasil’

No folhetim escrito por Claudia Souto, o ator vive Alfredo, personagem que é casado com Pat (Paolla Oliveira) e pai de Sossô (Alice Camargo) e de Gui (Diogo Caruso). Dedicado à família, ele descobre que tem uma doença desconhecida, o que causa grande preocupação.

Desde 2005, ele está casado com João Emanuel Carneiro, autor de “A Favorita”.