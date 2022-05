A evolução do cabelo de Kate Middleton

A duquesa de Cambridge sempre se apresentou com o mesmo penteado: cabelo dividido para o lado, comprimento longo, cachos grandes e de cor castanho médio. Mas, ao completar 40 anos no início deste ano, foi notável a mudança no tom do cabelo de Kate Middleton. Ela mudou de um castanho mais claro, para um tom mais escuro.

Além disso, ela mudou também a forma como divide o cabelo, agora adotando uma divisão simétrica no meio. Essa mudança foi notada ainda mais depois da turnê real que fez com William por países caribenhos este ano. Optando por se afastar de seu habitual visual macio e seco, a Duquesa de Cambridge manteve o cabelo liso e preso atrás das orelhas.

Em outra aparição pública, visitando o Foundling Museum em Londres, a Duquesa de Cambridge ostentava cabelos médios recém-cortados que chegavam logo abaixo dos ombros. Comparado com seu penteado caindo do Natal, o novo comprimento mais curto de Middleton pode ser considerado uma grande mudança, além da mudança do tom: que saiu de um caramelo para um chocolate.

Para apresentar o Prêmio Rainha Elizabeth II de Design Britânico, na semana passada, Kate Middleton mais uma vez escolheu esse penteado. Com o cabelo afastado do rosto, um vestido verde-esmeralda com cinto da estilista canadense Edeline Lee.

Lily Jeffreys, Stylist Sênior e Color Technician da Taylor Taylor London, explicou que quando Kate escolhe usar o cabelo preso atrás das orelhas é uma maneira sutil de abrir seus traços faciais.

“Colocar o cabelo atrás das orelhas também ajuda a destacar as maçãs do rosto e o maxilar, mostrando sua pele luminosa e chamando a atenção para os olhos, o que realmente eleva seu rosto e lhe dá um brilho jovem”, explicou a especialista em uma recente entrevista ao FEMAIL.

Da mesma forma, o mestre estilista Nick Willis, do Charles Worthington Salons, também notou Kate usando o cabelo mais reto, mais comprido e com uma separação ao meio. Ele disse: “Ela está colocando o cabelo atrás da orelha sem esforço para um visual sofisticado e casual.

“Esta vibe de cabelo mais longo dos anos 70 está muito na moda para o verão, é fácil de manter e parece elegante para qualquer ocasião e em Kate é pura elegância”, finalizou o especialista.