VÍDEO: Gil do Vigor beija pretendente em quadro de namoro na TV e agita as redes sociais

Gil do Vigor beijou pretendente durante quadro de namoro do 'Mais Você' e agitou a web (Reprodução/TV Globo)

O ex-BBB Gil do Vigor agitou as redes sociais nesta quinta-feira (12) ao beijar na boca um pretendente em um quadro de namoro do “Mais Você”, da TV Globo. Depois de conversar à distância com o rapaz, eles se encontraram pessoalmente e o ex-brother não perdeu tempo e deu um beijão. A cena, compartilhada por ele próprio no Twitter, rendeu muitos comentários na internet (veja alguns abaixo).

Viva o amor 🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Vamos celebrar a importância do amor independente de gênero, raça e religião. O nosso país precisa cada vez mais se abrir pra essas questões. Nunca deixem de buscar o amor pois ele é a chave para tudo!! pic.twitter.com/KziX8Bz196 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 12, 2022

O momento do beijo foi exibido no quadro “Solteiros On-line”, onde Gil conversou com alguns rapazes. Depois de muito bate-papo online, ele escolheu encontrar pessoalmente com o goiano Raimundo, a quem elogiou de cara: “Você é grandão, bonitão.”

Em seguida, eles participaram de um jantar romântico. Nos bastidores do programa, Gil contou qual foi o resultado final do encontro:

“Foi uma experiência incrível, queria namorar com ele, mas ele é muito tímido. Tivemos a oportunidade de se conhecer mais depois, mas ficou só na amizade. O beijo foi bom. A gente se encontrou, mensagem vem, mensagem, vai, teve o segundo round. Jantamos, mas ele continuou tímido”, revelou.

Durante o programa, Ana Maria Braga também falou sobre a repercussão do quadro, que pela primeira vez teve um casal LGBTQIA+, e exibiu comentários do público.

“Toda forma de amor vale a pena. Bom saber que fomos citados como um matinal tradicional que mostrou um homossexual buscando um parceiro num quadro de namoro quebrando um paradigma na televisão brasileira. Foi mais um programa entre o 5.561 que estamos completando hoje. Muitos erros, muitos acertos, mas uma equipe inteira com dedicação exclusiva”, celebrou a apresentadora.

LEIA TAMBÉM:

Sabrina Sato relembra término com Dhomini: ‘Chorava por ele em todos os lugares’

Veja abaixo algumas das reações sobre o beijo de Gil na internet:

Um beijão desses logo no café da manhã é melhor que pão na chapa. #MaisVocê pic.twitter.com/LSzYczkuFe — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) May 12, 2022

Gil dando aquele beijo agora de manhã no #maisvoce .

Que lindo! pic.twitter.com/jB5YGS5WVX — EDU ♞♠ (@eduardopaixao38) May 12, 2022

A Família tradicional brasileira levanta pra tomar seu digno café matinal e se depara com Gil do Vigor lascando beijo em macho, em plena 09h da manhã. Esse é o Brasil que eu quero rsrs #MaisVoce Ana Maria pic.twitter.com/Oq8WkCjkbq — Adelson Mota (@AdelsonMota3) May 12, 2022

gil do vigor tascando um beijo em outro homem em plena manhã de uma quinta feira na televisão brasileira!!! EU AMO pic.twitter.com/B2wy1ahChb — matheus (@whomath) May 12, 2022