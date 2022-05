Sertanejo Conrado apresenta melhora do quadro de saúde e respira sem aparelhos

O sertanejo João Vitor Moreira Soares, o Conrado, que está internado após um grave acidente na Rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo, apresentou melhora do quadro de saúde. Segundo o último boletim médico, ele foi extubado na terça-feira (10) e está lúcido.

De acordo com o boletim, divulgado na noite de quarta-feira (11), Conrado segue com quadro de saúde considerado grave e em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro. No entanto, ele está estável, lúcido e com respiração espontânea.

O membro da equipe do sertanejo, Júlio Cesar Bigoli Lopes, que também estava no ônibus e segue internado, permanece em estado grave. Ele foi submetido a uma cirurgia no fêmur esquerdo.

O acidente

O acidente que feriu Conrado matou o cantor Aleksandro, que fazia dupla com ele, no último sábado (7). Além do sertanejo, mais cinco pessoas morreram.

Dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofre acidente (Reprodução/Instagram)

Após deixarem a cidade de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), onde se apresentaram na noite de sexta-feira (6), os músicos seguirem viagem para São Pedro. No entanto, o ônibus no qual viajava a dupla tombou na manhã de sábado depois que o pneu dianteiro estourou, na altura do km 402 da rodovia Régis Bittencourt.

A Polícia Civil segue investigando o acidente. Segundo o delegado Carlos Eduardo Vieira Ceroni,tudo indica que Aleksandro dormia quando o ônibus tombou.

“As versões sobre o momento do acidente estão batendo e todos os passageiros dizem que o cantor Aleksandro estava dormindo na hora em que o ônibus virou”, disse.

O investigador disse que aguarda os laudos das perícias feitas no local do acidente e nos corpos das vítimas para dar seguimento aos trabalhos, além de esperar a melhora no quadro de saúde de Conrado e do músico Julio César Bugoli Lopes.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla sertaneja, as outras vítimas fatais do acidente são os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto, além do roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

