Sabrina Sato relembra término com Dhomini: ‘Chorava por ele em todos os lugares’

Sabrina Sato relembrou do fim do namoro com Dhomini, do BBB3 (Reprodução/TV Globo)

Superar o fim de um relacionamento não é sempre uma tarefa fácil. Mesmo famosos sofrem quando o amor acaba e é preciso seguir em frente. É o caso da apresentadora Sabrina Sato, que revelou que tem dificuldades para enfrentar términos e que chorou muito após o rompimento com Dhomini, com quem começou a namorar durante o BBB3, da TV Globo.

“Pelo Dhomini, eu quase morri. Comprei passagem, fui embora atrás dele. Chorava por ele em todos os lugares”, revelou ela durante o programa “Saia Justa”, do GNT, no qual apresenta ao lado de Luana Xavier, Larissa Luz e Astrid Fontenelle.

Sabrina falou que até os 32 anos de idade ela chorava muito por causa de namorados. “É muito difícil curar paixão. Devia ter uma droga para isso”, completou ela.

Há seis anos ela é casada com o ator Duda Nagle, com quem tem a pequena Zoe, de 3 anos. No começo deste ano, surgiram boatos sobre a separação do casal, mas eles apareceram em seguida nas redes sociais juntos e mostrando que a relação segue firme e forte.

O “Saia Justa” também recebeu a cantora Luísa Sonza, que falou sobre os ataques de ódio que ela recebe constantemente nas redes sociais e contou que sonha em formar uma família.

“Do último relacionamento pra cá, resolvi parar de mentir, de dizer que sou a braba, a bonitona. Assumi que quero casar, ter filhos e viver 50 anos com a pessoa. Tive uma desilusão amorosa do primeiro namorado. Sei de toda a teoria, mas lá no fundo eu quero que dure o resto da vida. Todo aquele conto de fadas”, afirmou.

Novo programa

Além de integrar o “Saia Justa”, Sabrina também comanda o programa “Desapegue Se For Capaz”, no GNT, que estreou no último dia 6. Na atração, ela ajuda diversas famílias a desapegarem de tudo aquilo que não presta mais em casa, montando um ambiente mais espaçoso e renovado.