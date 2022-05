Quem assumirá o posto deixado pelo Velho do Rio no remake de ‘Pantanal’?

A identidade do Velho do Rio (Osmar Prado) deixará de ser segredo para muitos personagens do remake da novela “Pantanal”. Primeiro Jove (Jesuíta Barbosa) acaba descobrindo que o protetor é seu avô e depois José Leôncio (Marcos Palmeira) saberá tudo sobre ele.

Mas, depois de tantos anos protegendo a natureza e os moradores do Pantanal, o Velho do Rio deverá ter um substituto e, quando morrer, o escolhido para a função será Zé Leôncio, que vive há anos na região e construiu um império para os seus três herdeiros.

Entenda a história do Velho de Rio de 'Pantanal' (Foto: Divulgação/Globo)

Então, após a morte do misterioso habitante do Pantanal, José Leôncio se torna o novo protetor do rio. No final da trama, que foi exibida originalmente em 1990, o Velho do Rio/Joventino vai desaparecer sem deixar pistas e neste momento outros personagens vão achar que estão desprotegidos, mas o pai de Jove assume o posto encerrando a história.

Mas, antes disso, o Velho do Rio terá muito trabalho pela frente. Nos próximos capítulos, ele deve encontrar com Madeleine (Karine Teles), que sofrerá um acidente aéreo ao viajar para o Pantanal.

Em "Pantanal", Jove descobre que o Velho do Rio é seu avô desaparecido (Reprodução)

Ainda não está fechado, mas caso mude o roteiro da versão exibida na TV Manchete, a personagem não terá um fim trágico. Depois do acidente, a influenciadora digital será cuidada pelo Velho do Rio e acabará vivendo até o último capítulo da novela da Globo, que está previsto para ir ao ar no dia 07 de outubro.

Defensora do remake

Cristiana Oliveira, que interpretou a personagem Juma Marruá em 1990, quando a primeira versão da novela “Pantanal” foi ao ar, aproveitou uma entrevista para o programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, para rebater as críticas do remake da Globo.

Durante o lançamento de sua biografia, chamada “Versões de uma Vida”, em São Paulo, a atriz falou sobre a personagem na trama de Benedito Ruy Barbosa, e mostrou que ainda é muito grata pelo papel que surgiu há 32 anos na TV aberta.

Cristiana Oliveira, Luciano Huck e Alanis Guillen no "Domingão com Huck" (PAULO BELOTE/Divulgação/Globo)

No entanto, na entrevista exibida por Sônia Abrão, a famosa acabou ouvindo críticas sobre Alanis Guillen, que está interpretando a personagem no remake e não ficou calada.

“Hoje, a Juma é a Alanis Guillen, que está fazendo maravilhosamente e lindamente bem a ‘Juminha’ dela e pronto. Eu só fui a Juma de 1990″, disparou Cristiana Oliveira, que já tinha elogiado o trabalho da atriz no remake da novela “Pantanal”.

