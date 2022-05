‘Obi-Wan Kenobi’: Afinal, quem será o vilão da série?

Uma das produções mais aguardadas pelos fãs do universo de Star Wars é ‘Obi-Wan Kenobi’. A série entra para o catálogo da Disney Plus em 27 de maio e a nossa ansiedade só aumenta!

‘Obi-Wan Kenobi’ acontece uma década após os eventos de ‘Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith’, segundo o roteirista Joby Harold. Em entrevista à Entertainment Weekly, ele revelou que a série spin-off da Disney Plus se passa “em um tempo de escuridão na galáxia”.

Lembrando que, em maio do ano passado, o ator Ewan McGregor esteve no programa Jimmy Kimmel Live, da emissora estadunidense ABC, e confirmou que a série estava em fase de gravações, mesmo tendo precisado atrasar o calendário devido às restrições sanitárias relacionadas à Covid-19.

O roteirista Joby Harold falou sobre a atuação de Ewan McGregor como o famoso mestre Jedi, confirmando que a série fará o link entre o Obi-Wan de ‘Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith’ e o homem que vemos em ‘Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança’.

Nas palavras do roteirista, “Obi-Wan é definido por seu passado em grande medida. Encontramos um homem que é muito definido por essa história, quer ele queira ou não”.

Ele explicou ainda sobre as questões pessoais do personagem-título: “Parte da jornada pelo qual ele passa é sobre reconciliar esse passado e entendê-lo, para poder entender seu lugar nele. E essa jornada e os lugares que ele tem que ir emocionalmente e fisicamente, e algumas dessas batalhas ele tem que lutar, tem muito a ver com enfrentar esse passado e entender quem ele foi, sua parte na sua própria história, na história dos outros”.

O que sabemos até agora é que o Império está em ascensão e todos os horrores que vêm com ele estão se manifestando por toda a galáxia. A Ordem Jedi como a conhecemos está sendo praticamente exterminada.

Harold explicou que “Aqueles Jedi sobreviventes, aqueles que sobrevivem, estão fugindo e se escondendo. E Vader e seus inquisidores os estão perseguindo até o fim da galáxia”.

Considerando como a história de Obi-Wan termina em ‘Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança’ da saga, de certa forma os fãs já esperavam que ele ou qualquer outro Jedi sobrevivente, esteja vivendo em circunstâncias bem tensas.

“Dentro desse mundo fatalista sem esperança, encontramos possivelmente o mais famoso de todos os nossos Jedi sobreviventes escondidos lutando com a fé que define os Jedi, e querendo segurá-la e esperando recuperar essa fé nesse tipo de mundo sem esperança”, finalizou Joby Harold.