Novo pôster de ‘Stranger Things’ mostra mais monstros que estarão na 4ª temporada

A Netflix resolveu dar um susto nos fãs de ‘Stranger Things’ nesta quinta-feira, 12, e divulgou um novo pôster da 4ª temporada da série. Como sabemos, a temporada 4 terá sua primeira parte lançada na sexta-feira, 27 de maio, enquanto que a parte 2 chegará cinco semanas depois, na sexta-feira, 1º de julho.

Parece que o desafio que a turma de Hawkings terá nesta temporada é ainda maior, já Eleven perdeu seus poderes na temporada anterior deixando o grupo sem sua principal defesa.

O último trailer divulgado pela Netflix sugere que a quarta temporada irá se aprofundar ainda mais em seus temas sombrios e assustadores e algumas teorias começaram a surgir quando os fãs começaram a se perguntar se Max poderia estar recebendo poderes e se as criaturas do Mundo Invertido “escolheram” outra criança em Hawkins.

Como o novo pôster mostra, parece que o Demogorgon não será o inimigo mais feroz, já que além dele temos a presença de mais dois monstros. No final do trailer, vemos uma criatura que diz: “Vocês perderam”. Supondo que este seja o novo monstro da série e contra o qual todos devem lutar, é de arrepiar, já que a criatura por si só já é ameaçadora.

Além disso, vemos também outros monstros com asas, que ainda são um mistério, já que não temos maiores informações sobre eles.

Sinopse oficial

“Já se passaram seis meses desde a Batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Lutando com as consequências, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez – e navegar pelas complexidades do ensino médio não tornou as coisas mais fáceis. Neste momento mais vulnerável, uma nova e horrível ameaça sobrenatural surge, apresentando um mistério horrível que, se resolvido, pode finalmente acabar com os horrores do Mundo Invertido.”