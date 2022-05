Marco Pigossi entra para o elenco do spin-off da série ‘The Boys’

Depois de Bruna Marquezine, mais um brasileiro se junta ao universo de super-heróis. Marco Pigossi foi confirmado no elenco do spin-off da série de TV “The Boys”.

O ator comemorou a notícia em sua conta no Instagram. “Feliz em compartilhar isso com todos vocês!”, comentou, ao compartilhar um print da notícia.

Pigossi segue investindo em sua carreira no exterior: esta já é sua terceira série internacional. A primeira foi a australiana “Tidelands”, de 2018, seguida da espanhola “Alta Mar”, de 2020. Ambas são produções da Netflix.

Segundo o portal Deadline, além de Pigossi a série também deve contar com Patrick Schwarzenegger (”Sol da Meia-Noite”) e Sean Patrick Thomas (”A Tragédia de Macbeth”).

Ainda não há muitas informações sobre a produção, mas já se sabe que Marco Pigossi interpretará um personagem chamado Dr. Cardosa.

A série, ainda sem nome oficial, vai retratar o cotidiano de uma faculdade estadunidense exclusiva para pessoas com poderes. Ela vai se passar no mesmo universo de “The Boys”.

Segundo os showrunners Michele Fazekas e Tara Butters, a série tem uma pegada que lembra “Jogos Vorazes”, onde os “supers” são levados aos seus limites físicos, sexuais e morais.

Estreias do Amazon Prime Video em maio

Dentre as produções originais, destaque para a nova série “Night Sky”. A história acompanha Irene e Franklin York, um casal que, anos atrás, descobriu uma câmara enterrada em seu quintal que inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam esse segredo, mas logo percebem que a câmara é mais do que um simples portal.

Outra série que se sobressai entre as novidades é a terceira temporada de “Chapolin Colorado”, famoso seriado mexicano popularizado pelo SBT. Na mesma onde, a plataforma também adicionou a sétima temporada da animação de “Chaves”.

Vale destacar também as três temporadas completas de “Hannibal”, a trilogia completa de “O Poderoso Chefão” e quatro filmes da franquia “LEGO”, baseados nos universos de super-heróis e de “Jurassic World”.

