Luísa Sonza fala sobre ataques de ódio nas redes sociais: ‘Queria morrer’

Luísa Sonza participou do 'Saia Justa', do GNT, e falou sobre ataques de ódio que tem sofrido (Reprodução/GNT)

A cantora Luísa Sonza falou sobre os comentários de ódio que recebe constantemente nas redes sociais. Em entrevista ao programa “Saia Justa”, do GNT, ela disse que chegou a ter crises de pânico e nem mesmo a terapia a ajudou: “Queria morrer”.

Luísa conversou com Sabrina Sato, Luana Xavier, Larissa Luz e Astrid Fontenelle sobre os ataques, que começaram ainda quando ela tinha 16 anos e postava vídeos no Youtube.

“Não sabia mais o que fazer, minha mente não aguentava mais. Terapia, remédios, não faziam efeito. Queria morrer. Quando começaram a liberar as gravações dos programas de TV na pandemia, eu ia para minha primeira viagem. Entrei no avião e as pessoas me xingavam! Aluguei um barco no meio do mar e as pessoas me xingavam. Passavam de jet ski me xingando”, contou ela.

A cantora destacou que a situação só foi piorando, gerando crises de pânico e ansiedade. Por conta disso, em um voo, ela precisou pedir para sair do avião.

“Entrei no avião e o homem colocou uma mala preta do meu lado. E foi para o fundo do avião. Achei que o cara ia me matar. Tive uma crise que me impediu de andar. A aeromoça me ajudou e eu não consegui fazer a viagem, tive uma crise de pânico”, lamentou.

Luísa também comentou que desenvolveu um trauma em relação ao celular. “Tenho pânico. Ele não pode vibrar e logo acho que é algum problema, alguma crise. Se estivesse com o celular não conseguiria fazer o programa”, disse.

Ainda na entrevista, Luísa falou sobre relacionamentos amorosos e revelou que sonha em formar uma família.

“Do último relacionamento pra cá, resolvi parar de mentir, de dizer que sou a braba, a bonitona. Assumi que quero casar, ter filhos e viver 50 anos com a pessoa. Tive uma desilusão amorosa do primeiro namorado. Sei de toda a teoria, mas lá no fundo eu quero que dure o resto da vida. Todo aquele conto de fadas”, afirmou.

A cantora divulgou no seu Instagram sobre a sua extensa agenda de shows até junho.