Lembra disso? Acidente afastou Jackson Antunes das gravações de ‘A Favorita’

Em 2008, quando foi exibida pela primeira vez, a novela “A Favorita” não levou ao público apenas a história de Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia). Além da trama central, a história de outros personagens também aumentou a audiência da trama de João Emanuel Carneiro.

Na trama, Jackson Antunes interpretou Leonardo, um homem machista que batia em Catarina, sua esposa, que era vivida por Lilia Cabral. Grosseiro e sempre muito violento, o personagem de Antunes colocou em debate temas como a agressão verbal e física e a vioLência doméstica.

No entanto, o personagem fez com que o ator tivesse alguns problemas fora dos estúdios da Globo. Na época, ele precisou lidar com algumas mensagens de ódio dos fãs de “A Favorita” e, em agosto de 2008, acabou sendo empurrado por uma pessoa em uma banca de jornal enquanto estava andando na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Lilia Cabral e Jackson Antunes são casados em "A Favorita" (Reprodução/Globo)

Segundo Jackson Antunes, a agressão aconteceu quando ele estava com seu filho de nove anos [na época] quando um senho começou a reclamar: “De repente, virou para mim e, quando me viu, começou a falar mal da televisão...”, disse o famoso em uma entrevista ao Jornal do Brasil.

Logo em seguida, Jackson Antunes levou um empurrão do mesmo homem, mas, a princípio, acreditou que fosse uma brincadeira, até se desequilibrar: “Quando ele me empurrou, eu me desequilibrei, porque estava usando bengala devido a uma lesão na perna esquerda, a mesma em que tive uma trombose há 13 anos. Só que, desequilibrado, precisei me apoiar na (perna) direita e acabei sofrendo um princípio de outra trombose”, contou o ator, que foi encaminhado para o Hospital Pró-Cardíaco.

Jackson Antunes agride Lilia Cabral em "A Favorita" (Reprodução/Globo)

Após o acidente, Jackson Antunes ficou afastado das gravações da novela “A Favorita” e precisou usar cadeira de rodas por um tempo, além de medicações injetadas na barriga, que eram dadas por sua esposa entre os intervalos das gravações.

A partir de segunda-feira (16), a novela “A Favorita” será exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, substituindo o folhetim “O Clone”.

