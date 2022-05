‘Jurassic World: Domínio’ vai encerrar a franquia? Chris Pratt responde!

Tendo início em 1993, com o clássico original sob a direção de Steven Spielberg, a franquia Jurassic Park tem sido uma das maiores geradoras de dinheiro em Hollywood. Seja devido ao maravilhoso êxito de bilheteria do primeiro filme, o amor do público pelos dinossauros ou qualquer outra coisa, não há razão para esperar que ‘Jurassic World: Domínio’ também não alcance as mesmas ou maiores proporções.

Até agora, apenas ‘Jurassic Park 3′ de 2001 teve um desempenho inferior, mas mesmo assim foi bastante lucrativo.

Provavelmente, esse não será o filme de encerramento da franquia. No entanto, durante entrevista recente em antecipação ao lançamento do filme, Chris Pratt realmente afirmou que ‘Jurassic World: Domínio’ pretende ser o grande final da franquia.

Ao mesmo tempo que seus argumentos são lógicos, sua afirmação também pode ser parte da campanha de marketing do filme. Será?

É certo que a sequência não precisa de muita ajuda para arrasar nas bilheterias, mas promovê-la como o final poderia muito bem gerar um aumento nas vendas de ingressos. Claro, há também a possibilidade de que Pratt esteja realmente acreditando que este será mesmo o filme final.

Seguindo os comentários de Pratt, o filme dá um passo sem precedentes trazendo de volta os três personagens dos filmes originais, Alan Grant (Sam Neill), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e Ellie Satler (Laura Dern) juntos, depois de quase 30 anos. Certamente, esse aspecto dá um toque final ao processo.

A franquia Jurassic Park é uma verdadeira “vaca leiteira” das bilheterias de Hollywood, o que nos leva a pensar que não, ainda não será o final de tudo.

Além disso, por mais popular que qualquer um dos personagens principais possa ser, ‘Jurassic Park’ não necessariamente depende de nenhuma estrela, mas dos próprios dinossauros e a manipulação de ficção científica em torno deles.

Enquanto um T-Rex aparecer para aterrorizar as pessoas, realmente não importa quem essas pessoas são. ‘Jurassic World: Domínio’, pode deixar a porta facilmente aberta para outras histórias, mesmo que em novos locais e com novos personagens.

‘Jurassic World: Domínio’ chega aos cinemas brasileiros em 2 de junho de 2022.