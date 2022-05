Internautas atacam Shakira depois que ela publicou esse vídeo; “Tão exagerado”

Recentemente, compartilhamos detalhes de uma entrevista no qual uma ex-funcionária de Shakira revelou como pode resultar difícil trabalhar com a cantora. E, além desta polêmica declaração, outro caso repercutiu nas redes depois que a artista colombiana fez a publicação de um vídeo em sua conta do Instagram. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Aos que estão curiosos, embora seja comum a utilização de filtros nas redes sociais não só por artistas, mas por qualquer pessoa, Shakira recebeu diversas críticas ao supostamente utilizar um destes recursos para divulgar sua nova música, o hit Te Felicito, que é uma parceria com Rauw Alejandro. [Continua depois do vídeo].

Através de comentários, internautas deixaram diversas mensagens, inclusive comparando-a com as Kardashians. Vejamos a seguir o que alguns deles disseram:

“Tem um pouco de vídeo no seu filtro”;

“Muito filtro, amor”

“Shakira eu te amo, mas mais um filtro e você se apaga”

“A sua boca está muito estranha com esse filtro”

“Quem é você?”

“Acho que Shakira já aderiu ao Kardashian com tanto filtro”;

“Ela é linda, não precisa de filtro tão exagerado”;

“Não, Shaki, quero ver sua verdadeira beleza, não esses filtros”;

“Shaki Kardashian, você já está exagerando, não faça isso”.

Por outro lado, mesmo com comentários como os compartilhados anteriormente, a cantora colombiana também recebeu mensagens de apoio, muitas delas dizendo para que Shakira não apagasse o vídeo.

Vale lembrar que embora o apontado por internautas sobre a utilização de filtros, a artista é conhecida por compartilhar em sua conta registros sem este recurso e até mesmo maquiagem.

E então, está curioso e quer ver o vídeo que repercutiu? Confira abaixo a publicação. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link)