Ex-BBB Jessi muda para São Paulo e celebra conquistas: ‘Fase tão sonhada’

A ex-BBB Jessilane Alves, mais conhecida como Jessi, está de mudança para São Paulo. Ela compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram na quarta-feira (11) e falou sobre a “fase tão sonhada”.

Sentada em uma cama de casal, ela mostrou várias caixas já preparadas para a mudança.

“Era segredo? Carinha de cansada, mas amanhã [hoje] inicio uma fase tão sonhada por mim e por vocês. Estou me mudando para São Paulo e quero trabalhar muito, porque tudo que alcancei na minha vida foi na base do trabalho e agora não vai ser diferente. Ah, e conto com vocês bem pertinho de mim sempre!”, escreveu ela.

Em seguida, a professora de biologia, que até então morava em Valparaíso de Goiás (GO), fez várias publicações nos stories, nas quais falou sobre o cansaço da mudança, mas ressaltou sobre a felicidade por ter novos desafios.

Nos comentários, muitos fãs desejavam boa sorte pela nova fase, entre eles a colega de BBB22 Maria, que escreveu: “Vem com tudoooo”.

Novas experiências

Jessi, que foi a 14ª eliminada, foi a última mulher a deixar o programa. Seguindo os passos de João, que participou do “BBB 21″ e trocou seus dias na escola por trabalhos na TV, ela disse que não pretende voltar para a sala de aula tão cedo, pois quer viver novas experiências.

“Eu não pretendo voltar para a sala de aula em um primeiro momento. Eu quero aproveitar outras experiências que o programa vai me trazer daqui para frente. Mas quero, sim, continuar na área da educação, falando da Libras”, contou a ex-sister durante participação no “Mais Você”.

