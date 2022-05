Este foi o comentário que selou o destino de Meghan Markle na realeza

Lady Colin Campbell, que é autora dos livros ‘Diana in Private: The Princess Nobody Know’ e estrela de ‘I’m A Celebrity Get Me Out Of Here’, disse que recebeu uma informação reveladora sobre Meghan Markle diretamente de uma fonte que é um “nome familiar” com “conexões impecáveis com o Palácio”.

Segundo a autora, esse incidente mudou a forma como Meghan Markle continuou a ser tratada dentro da realeza, entre funcionários e membros da Coroa, e o incidente teria selado o destino da duquesa na Casa Windsor.

Sabemos que Harry e Meghan se casaram na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor em 19 de maio de 2018. No entanto, apenas quatro dias depois, em um jantar para comemorar o aniversário de 70 anos do príncipe Charles, Meghan teria feito algo que “surpreendeu” um convidado, de acordo com a autora em entrevista ao The Star.

O duque e a duquesa de Sussex se juntaram à família real para as comemorações do príncipe Charles, realizadas em 22 de maio de 2018, nos terrenos do Palácio de Buckingham, evento que marcou a primeira aparição do casal após o casamento.

“Algo aconteceu lá na terça-feira, e fui informada sobre isso na quarta-feira à noite no jantar por um nome familiar com conexões impecáveis no palácio. Ficamos todos absolutamente chocados e surpresos, todos pensamos que isso não era um bom presságio. Não era um bom prenúncio, todos esperávamos contra a esperança de que a informação estivesse errada, mas é claro que estava correta”, disse Lady Colin Campbell.

De acordo com a autora, o erro de Meghan aconteceu apenas 15 minutos depois do evento, quando ela se virou para Harry e disse: “Harry, isso é muito chato. Vamos embora”.

No livro, ela escreveu: “Ele [Harry] a informou que eles teriam que ficar”. Meghan teria respondido, dizendo: ‘Mas Harry, isso é tão chato. Fizemos nossa parte. Todo mundo sabe que estivemos aqui. Vamos lá’. Harry afirmou que eles tinham que ficar, e eles teriam que continuar”.

Segundo a autora, este incidente teria colocado Meghan em um lugar de desprezo dentro da família real britânica, uma vez que alguns outros membros teriam ouvido o comentário.