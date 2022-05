Este é o local onde ficam os 16 cozinheiros amadores do ‘MasterChef Brasil’

A 9ª temporada do “MasterChef Brasil” começa na próxima terça-feira (17), às 22h30, depois do “Faustão na Band” e como sabemos, os primeiros episódios do reality show gastronômico já foram gravados, mas ainda há muito para se fazer.

Durante as gravações da temporada, os 16 participantes do programa estão hospedados em um hotel em São Paulo, onde ficam isolados. Como na edição de 2021, a medida faz parte dos protocolos de segurança da Band contra a covid-19, evitando ao máximo o contágio dos cozinheiros amadores.

Rafael e Melina estão na 9ª temporada do "MasterChef Brasil" (Reprodução)

A informação foi dada por Ana Paula Padrão, apresentadora do “MasterChef Brasil”, durante a coletiva de imprensa que aconteceu na terça-feira (10). Ano passado, por exemplo, os 23 competidores da 8ª temporada ficaram isolados pelo mesmo motivo.

Além disso, todos que participam das gravações, ou seja, equipe técnica, elenco principal e participantes devem usar máscaras e seguir todas as medidas obrigatórias, como fazer os testes para covid-19, por exemplo.

Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão seguem no "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

Ainda de acordo com Ana Paula Padrão, a 9ª edição do “MasterChef Brasil” terá 17 episódios, onde cozinhar bem e controlar os ânimos será primordial.

“É um jogo. Não adianta só cozinhar bem. Você tem que competir com o seu adversário, fazer alianças na hora certa e caminhar sozinho na hora certa, e traçar estratégias. Quem é bom no jogo tende a sobreviver no jogo – e eles sabem disso”, contou a famosa.

Novas provas

A nova edição do programa vai misturar disputas consagradas com novos duelos, que prometem deixar os ânimos aquecidos durante a competição. As caixas misteriosas, provas de reprodução e os ingredientes exóticos estão garantidos no “MasterChef” de 2022.

Neste ano, os cozinheiros amadores devem se preparar para enfrentar provas onde é preciso conhecer muito bem a culinária brasileira. Segundo os chefs, a disputa será elevada ao nível máximo: “Estou de ‘saco cheio’ de ver arroz todos os dias. Não estou aqui para mostrar para o Brasil o que é arroz, isso todo mundo já sabe. Quero comer bem, com inovação, criatividade, mas ao mesmo tempo com muita simplicidade”.

Troféu da 9ª temporada do "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

Outra novidade no reality show da Band é que chefs nacionais e internacionais devem aparecer ao longo do programa, propondo provas diferentes, que exijam criatividade. Eles também vão dar uma aula para os participantes.

