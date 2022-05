Entenda por que Jojo Todynho decidiu perder peso para engravidar

Jojo Todynho está focada em engravidar de seu primeiro filho e para que o sonho de ser mãe seja alcançado, a funkeira pretende mudar alguns hábitos alimentares.

Em abril, durante o Baile da Vogue, a participante da “Dança dos Famosos”, exibida no “Domingão com Huck”, contou para Deborah Secco que a gravidez deve acontecer até 2023 e para isso ela pretende perder 40 quilos.

“Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”, relatou a famosa.

Jojo Todynho e Deborah Secco no Baile da Vogue de 2022 (Reprodução/Instagram)

Segundo Jojo Todynho, no canal ela pretende falar sobre sexo: “Por lá, também vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, disse a vencedora do reality show “A Fazenda 12″.

Além da gravidez e da volta de Jojo para o Youtube, a funkeira falou sobre os haters, que aumentaram significamente após o seu casamento com Lucas Souza: “De onde eu vim, sem muita expectativa na vida, chegar onde estou hoje é por conta do meu caráter, da pessoa que eu sou e da excelência do meu trabalho. Quero crescer cada vez mais fazendo o meu”.

Jojo Todynho e Lucas Souza curtem jantar a dois (Reprodução/Instagram)

Durante a entrevista para a atriz Deborah Secco, Jojo agradeceu o carinho dos fãs, que sempre estiveram do seu lado: “Tenho um retorno do público de carinho, incentivo. E quando vejo pessoas que me criticam ou me atacam, e vejo que faz parte de uma turma mais velha, entendo que foi uma geração que não foi livre como nós somos hoje. Então elas depositam em mim a frustração de não poderem ser o que elas quiseram ser”.

Durante o Dia das Mães, a funkeira também revelou o motivo para querer engravidar rapidamente de Lucas Souza. De acordo com a famosa, ela deseja que sua avó conheça o bisneto ou bisneta:”Tenho medo da minha vó ir embora e não conhecer um bisneto”, comentou Jojo, que disse ainda que é uma dádiva poder gerar um fruto.

