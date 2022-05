Dua Lipa revela detalhes sobre o sucessor de ‘Future Nostalgia’

A cantora Dua Lipa já está trabalhando em seu próximo álbum de estúdio. A ideia da artista é explorar sua autodescoberta e temas de amadurecimento neste disco.

“Eu definitivamente cresci. No geral, tanto musicalmente ou nos temas que falo, eu amadureci. É como ir ao encontro do meu poder, não tenho medo de falar sobre tudo. É sobre entender o que eu quero”, contou Dua, em entrevista à Vogue estadunidense.

A cantora estampa a capa da principal revista de moda dos Estados Unidos no bimestre junho/julho. Desde 2019, ela trabalha com faixas do “Future Nostalgia” - e mesmo pandemia de covid-19 não impediu Dua Lipa de seguir divulgando o disco.

Ainda assim, a turnê do álbum precisou aguardar uma “trégua” do coronavírus para só então ver a luz do dia. Os shows começaram apenas em fevereiro deste ano, quase três anos após o início da divulgação.

“Nesse hiato eu não consegui ver a reação das pessoas ao álbum na vida real. Então, estar em turnê e ver a multidão é como, Oh, foi um álbum realmente grande. Fico tão empolgada em ver as pessoas se unindo como um coletivo”, disse à Vogue.

O sucessor desta fase tão bem sucedida ainda não tem um nome, mas a britânica já disse que não pretende se apressar. “Ainda está na forma de um bebê. Mas tenho boa parte gravada”, revelou ela, em entrevista ao The Wall Street Journal, em janeiro.

“Ele tem uma visão, um nome. É legal experimentar. Sempre farei música pop, mas precisa ter um som único, o que é empolgante e algo que parece ser um movimento do Future Nostalgia”, continuou.

Dua Lipa traz a turnê do “Future Nostalgia” ao Brasil em 11 de setembro, no último dia do Rock in Rio. Se apresentam no mesmo dia Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo, no Palco Mundo, e Ludmilla, liderando o palco Sunset.

Leia também: Iza e Emicida rejeitam convite para gravar abertura de ‘Cara e Coragem’