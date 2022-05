‘Doutor Estranho 2’: O que Charlize Theron está fazendo no universo Marvel? Te contamos!

A cena pós-créditos de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ deixou muita gente se perguntando no cinema: ‘mas o que foi isso?’. O aparecimento de Charlize Theron nos deu o primeiro vislumbre da super-heroína Clea, a Feiticeira Suprema do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ vemos Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) em uma jornada através de múltiplas dimensões, levando a muitas aparições memoráveis e apresentações de personagens.

No entanto, após vencer a poderosa Feiticeira Escarlate, Stephen está de volta à sua vida normal na Terra-616, e se encontra com Clea, a Feiticeira Suprema da Dimensão das Trevas.

Na cena pós-crédito, Clea pede ajuda a Stephen, já que sua dimensão sofre as consequências das viagens multiversais do Mestre da Arte Mística. Portanto, a cena pós-créditos não apenas provoca a aventura da sequência de Multiverso da Loucura, mas também apresenta a poderosa feiticeira que pode substituir Stephen no futuro se Cumberbatch se cansar do MCU.

Em sua conta oficial no Instagram, a atriz postou na última quarta-feira, 11, uma foto de sua caracterização para o papel e escreveu: “Conheça Clea”.

Se você ainda não assistiu o filme

Em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, Stephen Strange deve explorar múltiplas dimensões para evitar que um poderoso vilão conquiste todo o universo. A chave para salvar o Multiverso é America Chavez, de Xochitl Gomez, uma heroína capaz de saltar através das dimensões. A sequência também traz o retorno do Feiticeiro Supremo Wong (Benedict Wong), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor).

Sam Raimi é o diretor de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ a partir de um roteiro de Jade Bartlett e Michael Waldron. Raimi também é conhecido por dirigir a trilogia do Homem-Aranha, estrelada por Tobey Maguire.