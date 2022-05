Dan Stulbach estreia em ‘Pantanal’ no segundo semestre; conheça o personagem

Com a entrada de novos personagens, a novela “Pantanal” ainda terá muitas surpresas para o público que acompanha a história de amor entre Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) e, em breve, Dan Stulbach chega para somar ao elenco da trama da Globo.

No remake, o ator vai interpretar o deputado Ibraim, que foi vivido por Rubens Corrêa, falecido em 1996, no folhetim de 1990, escrito por Benedito Ruy Barbosa e exibido na extinta TV Manchete.

Previsto para entrar em “Pantanal” no segundo semestre de 2022, o personagem de Dan será pai de Érika, uma jornalista que se envolve com José Lucas (Irandhir Santos), primeiro filho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Deste namoro, que começou com a partir de uma entrevista, nascerá um bebê e é por este motivo que o deputado Ibraim (Dan Stulbach) vai até as fazendas do Pantanal e coloca Zé Lucas contra a parede, exigindo que ele assuma o filho com Érika (Marcela Fetter).

O casamento com a jornalista também terá outros motivos para o herdeiro de José Leôncio, que tem a intenção de entrar para a política e agora poderá contar com a ajuda do futuro sogro.

No remake de 'Pantanal', Tadeu, Jove e José Lucas são os três filhos de José Leôncio (Reprodução)

Vale lembrar que José Lucas, filho de Generosa (Giovana Cordeiro), vai namorar com Juma (Alanis Guillen), tornando-se um inimigo de Jove (Jesuíta Barbosa), que é seu irmão por parte de pai.

Defensora do remake

Cristiana Oliveira, que interpretou a personagem Juma Marruá em 1990, quando a primeira versão da novela “Pantanal” foi ao ar, aproveitou uma entrevista para o programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, para rebater as críticas do remake da Globo.

Durante o lançamento de sua biografia, chamada “Versões de uma Vida”, em São Paulo, a atriz falou sobre a personagem na trama de Benedito Ruy Barbosa, e mostrou que ainda é muito grata pelo papel que surgiu há 32 anos na TV aberta.

Em versões diferentes, Alanis Guillen e Cristiana Oliveira, vivem a mesma personagem em "Pantanal" (PAULO BELOTE/Divulgação/Globo)

No entanto, na entrevista exibida por Sônia Abrão, a famosa acabou ouvindo críticas sobre Alanis Guillen, que está interpretando a personagem no remake e não ficou calada.

“Hoje, a Juma é a Alanis Guillen, que está fazendo maravilhosamente e lindamente bem a ‘Juminha’ dela e pronto. Eu só fui a Juma de 1990″, disparou Cristiana Oliveira, que já tinha elogiado o trabalho da atriz no remake da novela “Pantanal”.

