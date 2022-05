Chamado de ingrato, Paulo André se pronuncia sobre recusa de presente de Maíra Cardi

O atleta e ex-BBB Paulo André, o PA, se pronunciou sobre a recusa a um presente de Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, ofereceu para o seu filho. Após a revelação do caso, na quarta-feira (11), a hastag “PA ingrato” chegou a ficar entre os assuntos mais comentador no Twitter. Em nota enviada ao Instagram Gossip do Dia, ele explicou que não achou justo receber algo de que não precisa.

“Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho”, disse Paulo André.

O presente em questão seria a reforma do quarto do filho de PA, de 8 meses, como forma de retribuir o apoio que o atleta deu a Arthur Aguiar durante o BBB22. No entanto, o ex-BBB não aceitou e conversou com a mãe do seu filho, Thays Andreata, para a recusa do mesmo.

“Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo”, acrescentou PA. “Mas em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam... Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso”, finalizou.

A informação sobre a recusa de PA ao presente foi veiculada pelo jornalista Matheus Baldi, que faz parte da bancada do programa de TV “A Tarde é Sua”, da RedeTV!

Maíra Cardi queria dar quarto reformado para o filho de Paulo André (Reprodução/Instagram)

Repercussão

A recusa de PA ao presente não pegou bem entre os fãs de Arthur e Maíra.

“[PA] Só ficou na casa devido Arthur ter imunizado ele duas vezes e a padaria ajudou ele em todos paredões, se não, teria saído como planta”, comentou um fã do casal.

Por outro lado, teve quem defendesse a atitude de Paulo André. “Quando eu li ‘PA ingrato’ eu achei que ele tinha, sei lá, chutado pobres, abandonado a Globo, negado pensão pro filho dele, algo realmente importante”, escreveu outro.

LEIA TAMBÉM:

Após disputa por herança, filha de Gugu nega briga com o irmão: ‘Relação muito boa’