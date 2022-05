Após ter convulsão e ser internada, Luisa Mell desabafa: “Falam que eu sou uma farsa, não aguento mais”

Luisa Mell contou nesta quarta-feira (11) que foi internada em um hospital de São Paulo após ter uma convulsão. A ativista da causa animal e apresentadora chorou bastante em seus stories do Instagram e fez um desabado sobre as pressões sofridas que resultaram no seu quadro de saúde atual.

“Vocês acreditam numa coisa dessas? Fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no show, bati as minhas costas”, iniciou a ativista e influenciadora digital.

“Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse, gente. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando”, continuou Luisa Mell. “O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. E quando salvo, não me ajudam... Não aguento mais.

Luisa Mell mantém a esperança

“Não posso me matar deste jeito. Está difícil ainda. A gente vem de uma pandemia e uma crise econômica muito forte. As pessoas não estão colaborando e nem adotando. Estamos sempre com lotação de ocupação. Eu tinha alugado um lugar a mais, mas tive que devolver”, disse ela.

“Quero recomeçar meu santuário. Vamos ver se no meio do ano consigo retomar. As coisas estão voltando ao normal e espero que a situação econômica também melhore. A situação está muito ruim e isso reflete na decisão de uma pessoa de se responsabilizar por um animal”, finalizou.

Agradecimento por mensagens de apoio

Após algumas horas de seu desabafo em vídeo, Luisa escreveu um texto em seus stories agradecendo pelas mensagens de apoio recebidas. A partir de agora, sua equipe tomará conta de suas redes por um tempo, até que Luisa se recupere.

“Amigos, agradeço de coração toda preocupação e mensagens de carinho! Estamos investigando o que aconteceu e preciso me cuidar, não tenho escolha”, escreveu Luisa.

“O trabalho do Instituto não para, por isso minha equipe vai assumir por aqui. Volto em breve”, finalizou.