A verdade por trás da expressão cramulhão, usada por Gabriel Sater em ‘Pantanal’

Gabriel Sater como Trindade, no remake da novela "Pantanal", da Globo (Reprodução/Globo)

Xeréu Trindade (Gabriel Sater) chegou na novela “Pantanal” salvando o Velho do Rio (Osmar Prado). Durante a cena, o novo peão acabou usando a expressão Cramulhão, que é desconhecida para alguns telespectadores, principalmente os que não assistiram a primeira versão, em 1990.

Chamado também de Cramunhão, o termo surgiu a partir de uma lenda e significa o diabo criado em uma garrafa, ou seja, quando uma pessoa faz um pacto com o diabo ela troca algo para conquistar algumas coisas e para isso é preciso criar o diabo em um vasilhame.

Famosa em algumas regiões do Brasil, o Cramulhão nasce após o acordo. Na lenda, a pessoa precisa de um ovo de galinha encantado para que o diabo de 20 centímetros nasça dentro da garrafa de vidro. O pacto só funciona quando feito durante a quaresma.

Almir Sater e Gabriel Sater tocam viola no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Entenda por que Jojo Todynho decidiu perder peso para engravidar

Na novela “Pantanal”, o personagem de Gabriel Sater é uma dessas pessoas e antes de salvar o Velho do Rio ele acaba revelando que tem um pacto com o diabo. Antes do remake de Bruno Luperi, a cena já tinha sido vista na novela original, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Além de “Pantanal”, Cramulhão foi usado em outros folhetins, como “Paraíso”, exibida em 1982, e Renascer, de 1993.

Trindade apaixonado

No remake de “Pantanal”, Trindade (Gabriel Sater) vai viver um romance com Irma (Camila Morgado), que voltará para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

O romance dos dois segue de forma séria durante o folhetim até que a irmã de Madeleine (Karine Teles) engravida dele, deixando o relacionamento estremecido, já que a herdeira da família Novaes não conhece toda história sobre o amado.

Em "Pantanal", Camila Morgado interpreta Irma, tia de Jove (João Miguel Júnior/Globo)

Uma das brigas envolvendo o casal acontecerá momentos antes de Irma dar à luz. Na cena, Trindade afirma que o filho que ela carrega é somente dele, deixando a tia de Jove preocupada e muito irritada.

Mais para a frente, o personagem de Gabriel Sater aparecerá no quarto onde Irma está dando à luz e faz o parto do próprio filho. Em seguida, Trindade vai embora e pede a Zé Lucas (Irandhir Santos) que cuide de Irma e de seu filho.

LEIA TAMBÉM: Sessão da Tarde: A história real por trás do filme ‘Cartas para Deus’