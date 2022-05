Viúva desabafa sobre morte do sertanejo Aleksandro: ‘Meu coração chora’

A víuva do cantor Aleksandro, que morreu em um acidente de carro na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior de São Paulo, desabafou nas redes sociais sobre a perda do marido. Em uma série de publicações no Instagram, Tatiele Toro relembrou momentos do sertanejo com a família: “Meu coração chora”.

Na terça-feira (10), Tatiele postou sobre o sertanejo: “Essa alegria nos movia! Dormimos e acordamos pensando em você! Todo segundo!”, começou ela. Em outra publicação, Tatiele postou foto de Aleksandro e de Noah, filho do casal. “Nossa luz vem do alto”.

Em seguida, ela mostrou uma foto dos dois juntos e falou sobre os anos de relacionamento: “Foram dez anos de muito amor... aprendizado... medo... teve sofrimento, felicidade. Intensos como nós dois.”

Por fim, Tatiele escreveu: “Meu coração chora. Lembrar dos sonhos... que ainda não tivemos tempo de viver! Faltou tempo, faltou organização, não sei dizer... ainda fico procurando a resposta”, lamentou.

O corpo de Aleksandro, que tinha 34 anos, foi enterrado na segunda-feira (9) no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas, Londrina, Paraná. Além da dupla com Conrado, ele era formado em agronomia e criava gado em terrenos na região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

Em 2020, durante a pandemia, ele se tornou proprietário de uma grande fazenda próxima a Campo Grande.

A parceria com Conrado começou quando ele tinha 15 anos, na época que ainda morava em Dourados (MS), sua cidade natal. Eles faziam shows em eventos sertanejos, além de bares e restaurantes.

LEIA TAMBÉM:

Aos 73 anos, Antonio Fagundes faz tatuagem junto com a esposa: ‘Primeira e última’

O acidente

O acidente que matou o cantor Aleksandro ocorreu no último sábado (7). Além dele, mais cinco pessoas morreram.

Dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofreu acidente na Régis Bittencourt (Reprodução/Instagram)

Após deixarem a cidade de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), onde se apresentaram na noite de sexta-feira (6), os músicos seguirem viagem para São Pedro. No entanto, o ônibus no qual viajava a dupla tombou na manhã de sábado depois que o pneu dianteiro estourou, na altura do km 402 da rodovia Régis Bittencourt.

A Polícia Civil segue investigando o acidente. Segundo o delegado Carlos Eduardo Vieira Ceroni,tudo indica que Aleksandro dormia quando o ônibus tombou.

“As versões sobre o momento do acidente estão batendo e todos os passageiros dizem que o cantor Aleksandro estava dormindo na hora em que o ônibus virou”, disse.

O investigador disse que aguarda os laudos das perícias feitas no local do acidente e nos corpos das vítimas para dar seguimento aos trabalhos, além de esperar a melhora no quadro de saúde de Conrado e do músico Julio César Bugoli Lopes.

Conrado segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo. Segundo boletim médico divulgado na terça-feira (10), o estado de saúde dele apresenta evolução com estabilidade e melhora progressiva da função renal.

Já Júlio, que teve que ser submetido a uma neurocirurgia na tarde de sábado (7) e por uma operação ortopédica, também seguia em estado grave. O boletim aponta que ele ainda apresenta a função pulmonar comprometida, mas com melhora da função renal.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla sertaneja, as outras vítimas fatais do acidente são os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto, além do roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.