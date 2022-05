Veja o que os alunos de Anitta irão estudar com ela em sua nova fase de professora universitária. (Reprodução/Divulgação)

Anitta adquiriu mais uma oportunidade de ampliar seu currículo. Desta vez, a cantora entrou para o ambiente acadêmico como professora de um curso especializado. ‘Anitta Prepara’ é o nome dado às aulas que serão ministradas pela ‘Girl From Rio’ na universidade.

O curso, lecionado em modelo à distância pela universidade Estácio, está focado na área de empreendedorismo e inovação.

“As pessoas querem algo que elas não viram antes. Se eu não tivesse esse background de administração, seria bem mais difícil peitar e abrir a minha empresa”, diz Anitta no vídeo promocional de seu curso.

Sobre o curso ‘Anitta Prepara: empreendedorismo para todos’

Na página inicial para as inscrições, o interessado se deparada com um texto de resumo, falando sobre a essência do curso ministrado.

“Quer descobrir tudo o que fez a Anitta virar top 1 global? Chegou o momento de você aprender as estratégias de empreendedorismo, negócio, inovação e marketing que a fizeram se tornar uma lenda no mundo da música e dos negócios”, diz a descrição.

Na plataforma, as aulas estarão direcionas aos que querem desenvolver habilidades empreendedoras, assim como Anitta que construiu sua carreira no Brasil e no mundo através de tais ferramentas.

O ‘Anitta Prepara’ está direcionado aos seguintes públicos-alvo: Os que querem começar a empreender do zero, os que começaram a jornada de empreendedorismo, os que desejam ir mais longe em suas conquistas e para os que desejam mudar o rumo de seus negócios.

Os interessados no curso poderão fazer sua inscrição pelo site oficial da Estácio. As aulas começarão no próximo dia 23 e os concluintes receberão um certificado “assinado” pela artista.

Anitta tem se mostrado cada vez mais versátil em seus trabalhos. Além da música, da dança e da gestão de sua carreira, a artista já integrou à no conselho da administração do banco digital Nubank. Desta vez, ter a experiência de dar aulas será mais um trabalho adicionado ao repertório da cantora.