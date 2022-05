Rafa Kalimann agradece ‘onda de amor’ após desabafar sobre críticas ao seu corpo

Rafa Kalimann, a vice-campeã do BBB20, da TV Globo, e apresentadora do programa “Rede BBB”, agradeceu o apoio de seus seguidores após desabafar sobre críticas negativas sobre seu corpo. Ela foi alvo de comentários avaliando sua silhueta depois de postar uma foto no estádio do Chelsea, em Londres.

Segundo ela, muitas pessoas reagiram a foto dizendo que ela está muito magra, doente, fazendo uso de drogas e que precisa de tratamento. Chateada, ela fez um desabafo no seu Instagram e rebateu às críticas dizendo que postou uma imagem de um momento feliz. “É só meu corpo, só meu”, disse.

O caso repercutiu na internet e a Rafa recebeu apoio de outras ex-BBBs, como Juliette e Larissa Tomásia, que pediram que as pessoas parem de criticar a aparência física uma das outras.

Na terça-feira (10), Rafa, que continua em férias na Europa, voltou a se manifestar sobre o assunto, mas dessa vez para agradecer o carinho dos fãs.

“Poucas vezes na minha vida eu recebi uma onda de amor e carinho tão grande. Ontem [segunda-feira] chorei horrores porque tinha optado por ficar um pouquinho off no decorrer do dia aqui nas redes sociais e aí, na hora que peguei meu telefone, foi assim... De todo meu coração, primeira coisa que eu pensei na hora que vi tudo foi: ‘Deus, que o senhor retribua todo esse amor, carinho e toda essa energia do mesmo jeitinho que todas as pessoas me desejaram, me mandaram”, disse ela.

“Obrigada, de todo meu coração. Que isso se multiplique e, mais do que isso, que isso se torne um hábito nosso, de sempre mandar coisas boas para as pessoas nas redes sociais. A gente está cada vez mais carente disso”, finalizou a ex-BBB, que depois mostrou detalhes do quarto que está hospedada em Lisboa, Portugal.

