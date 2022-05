Protagonista da primeira versão de ‘Pantanal’ rebate críticas sobre o remake

Cristiana Oliveira, que interpretou a personagem Juma Marruá em 1990, quando a primeira versão da novela “Pantanal” foi ao ar na extinta TV Manchete, aproveitou uma entrevista para o o programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, para rebater as críticas do remake da Globo.

Durante o lançamento de sua biografia, chamada “Versões de uma Vida”, em São Paulo, a atriz voltou a falar de sua personagem na trama de Benedito Ruy Barbosa, e mostrou que ainda é muito grata pela personagem que surgiu há 32 anos na TV aberta.

No entanto, na entrevista exibida por Sônia Abrão, nesta terça-feira (10), a famosa foi elogiada, mas acabou ouvindo críticas sobre Alanis Guillen, que está interpretando a personagem no remake de Bruno Luperi, na Globo e, ao ouvir que ela seria a “eterna Juma”, a veterana não ficou calada.

Cristiana Oliveira, Luciano Huck e Alanis Guillen no "Domingão com Huck" (PAULO BELOTE/Divulgação/Globo)

“Hoje, a Juma é a Alanis Guillen, que está fazendo maravilhosamente e lindamente bem a ‘Juminha’ dela e pronto. Eu só fui a Juma de 1990″, disparou Cristiana Oliveira, que já tinha elogiado o trabalho da atriz no remake da novela “Pantanal”.

Segundo Cristiana Oliveira, a protagonista do novo folhetim está marcando uma outra geração de telespectadores: “Como fui a primeira, eu até entendo que, na memória emotiva, no carinho e nessa emoção toda que carrega, eu serei sempre a Juma para aquela geração. Agora tem aquela geração que não assistiu a primeira versão de Pantanal e vai se apaixonar pela Juma da Alanis, pois a personagem é apaixonante”.

Em "Pantanal", Cristiana Oliveira foi Juma, na primeira versão, e Alanis Guillen será na segunda (Reprodução)

A veterana das novelas disse ainda que a personagem de 1990 foi um presente: “A Juma me eternizou, porque junto com ela, que continua sendo um grande presente, eu estou em todos os livros da teledramaturgia brasileira. Eu posso morrer, mas ela vai ficar, ela vai me eternizar”.

Durante o “A Tarde é Sua”, da Rede TV!, Cristiana Oliveira pediu para que as comparações fossem encerradas: “A Alanis é a minha princesinha. Pra mim, ela é a Juma e é braba! Eu sou suspeita para falar, pois eu acho a Alanis muito fofa”.

