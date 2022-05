Pai da ex-BBB Linn da Quebrada morre em SP: ‘Vida é feita de instantes’

O pai da cantora e ex-BBB Linn da Quebrada, conhecido como sr. Lino, morreu na madrugada desta quarta-feira (11), em São Paulo. A assessoria da artista confirmou o falecimento, mas não deu detalhes sobre as causas da morte.

Nesta tarde, a ex-BBB fez um post nos stories de seu Instagram também falando sobre a morte do pai: “É com muita tristeza que, infelizmente, informo para vocês sobre a morte do meu pai. A vida é, de fato, feita de instantes. As chegadas e partidas nos dizem e significam muita coisa”, escreveu ela.

A cantora agradeceu o carinho dos seguidores e disse que vai se afastar brevemente. “Vou precisar de um tempo para compreender o que aconteceu. Volto para as redes sociais assim que possível. Agradeço a preocupação e mensagens que estou recebendo”, disse. “Conto com a compreensão de vocês. De alguma maneira, tudo ficará bem. Se cuidem”, concluiu o comunicado.

Linn da Quebrada postou comunicado sobre a morte do pai, sr. Lino (Reprodução/Instagram)

Em janeiro deste ano, pouco antes de ser anunciada como participante do reality show da TV Globo, Linn relatou nas redes sociais que reencontrou o pai que não via há anos e postou registro dos dois juntos.

“Com vocês, Lina & Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo!”, escreveu a cantora na época.

Nas imagens, o pai de Linn brincou: “Ainda não entendi, até hoje, como você se transformou de água para o vinho”, disse. A ex-BBB afirmou: “Esse é o mistério. Te amo, pai”. E ele respondeu: “Eu também, filha. Que Deus te abençoe e proteja, hoje amanhã e sempre.”

Na ocasião, a ex-BBB falou sobre a importância de se relacionar com o pai, dias depois de oficializar sua mudança de nome nos documentos.

Ainda não foram divulgadas as informações sobre velório e enterro do sr. Lino.

Amada

Linn terminou na oitava colocação do BBB22. Logo após sair do reality, ela falou que está se sentindo amada.

“Estou muito feliz, recebendo muito amor, me sentindo amada. Estou conseguindo desfrutar de uma alegria, de um carinho que eu nem sequer ousei imaginar um dia. Isso está se realizando de uma forma gigantesca para mim, está sendo a realização de um sonho que eu nem sequer cheguei a sonhar”, disse ela.

A cantora também falou sobre os desafios que ainda enfrenta para retomar a rotina após o programa. “Está sendo muito difícil entender e assimilar todas as coisas, porque faz pouco tempo que eu saí. Estou sendo atravessada por diversas sensações ao mesmo tempo, mas sinto que fiz o que podia. Eu entreguei o que tinha de mais valioso em mim: minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, a minha pele, o meu corpo por inteiro.”

E para quem está ansioso para ver a cantora nas telas novamente, ela está no elenco do filme “Vale Night”, que foi lançado em 17 de março.