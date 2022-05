‘Obi-Wan Kenobi’: Ator está ansioso para voltar ao papel de Darth Vader

Quase 20 anos depois, Hayden Christensen está voltando a vestir o figurino de Anakin Skywalker/Darth Vader para a série ‘Obi-Wan Kenobi’. Os fãs estão ansiosos para ver o retorno de Christensen, além de estarem particularmente interessados em saber como será a performance do ator desta vez.

Lembrando que foi o ator Matt Lanter quem dublou Anakin nas séries animadas para a Disney Plus ‘Guerra nas Estrelas a guerra dos Clones’ e ‘Rebeldes de Guerra nas Estrelas’.

Lanter comentou sobre Hayden Christensen ter assistido as duas séries animadas nas quais ele dublou o vilão: “Eu conversei com ele na Star Wars Celebration em 2019, e tenho certeza que ele tinha visto um pouco disso naquela época, porque ele mencionou para mim o quão bom era, o que estávamos fazendo e dando vida entre os filmes. e realmente apenas ajudando a expandir a saga como um todo”.

“Foi interessante”, disse o ator Hayden Christensen em uma recente entrevista à Entertainment Weekly sobre as duas séries animadas que foram dubladas por Matt Lanter.

“Eles fizeram muito com esses personagens nestas séries. E eles exploraram ainda mais o relacionamento. Havia coisas interessantes para aprender. Foi muito divertido voltar e mergulhar novamente neste mundo que continua a crescer e tornar-se cada vez mais vasto”, disse Christensen.

Matt Lanter acrescentou: “Então, sim, como fã, estou animado. Ator para ator, isso é obviamente super inteligente porque há muito a aprender com isso, e é o cânone de ‘Star Wars: The Clone Wars’. Estou animado para ver se isso tem alguma influência no novo show. Eu não tenho ideia do que se trata, não tenho ideia de qual é a história, mas sim, será muito legal ver se podemos ver alguma influência em sua próxima performance. No geral, estou animado para ver o show como um fã”.

Matt Lanter dublou Anakin durante toda a temporada da série animada ‘Guerra nas Estrelas a guerra dos Clones’, inclusive a sétima e última temporada que estreou na Disney Plus seis anos após o suposto término da série.

Em ‘Rebeldes de Guerra nas Estrelas’, enquanto James Earl Jones dublou Darth Vader até a durante a segunda temporada, também ouvimos Matt Lanter como Anakin durante dois episódios da segunda temporada.

Além disso, Matt Lanter está ansioso para ver se algum aspecto específico de ‘Guerra nas Estrelas a guerra dos Clones’ teve influência sobre a tão esperada ‘Obi-Wan Kenobi’.