‘No Limite 6′: Matheus Pires segue com suas notícias falsas e vira meme na web

Matheus Pires, do "No Limite 6", é diretor pedagógico (Fábio Rocha/Globo)

Matheus Pires, ou apenas Pires, é um dos participantes mais queridos da nova temporada do “No Limite”. Focado em levar os R$ 500 mil para casa, o participante é um dos competidores mais estrategistas do reality show, tanto que criou um personagem para conseguir escapar das eliminações.

Fora dos acampamentos do programa apresentado por Fernando Fernandes, o carioca também é um forte concorrente a ganhar o reality show, principalmente depois que assumiu que pretende mentir até o último dia e, com isso, virou meme na web.

#NoLimite



Já já vem o Pires/Mateus dizer que inventou tudo rs pic.twitter.com/kQ7LdDCPSp — Willian Fraser 🏳️‍🌈 ⚓🪝🗝️ (@WillianHeverton) May 11, 2022

“Ninguém me chama de Pires, todo mundo me chama de Matheus. O que eu estou fazendo aqui é montar um personagem. Eu não estou sendo eu, o Matheus que está lá fora. Sou um pedagogo diretor, que acabou de ser promovido, inclusive. Mas meu discurso será o Pires, desempregado. E o que mais eu puder criar, eu vou fazer. Sem pudor nenhum”, disse Mateus no primeiro episódio do “No Limite 6″.

O povo ouvindo o Mateus Pires contando a história delepic.twitter.com/XBfAU62LkR#NoLimite — Martha Santana (@santanamartha) May 11, 2022

Sempre disposto a formar alianças, ele conseguiu convencer ainda a tribo Sol a eliminar Verônica, que foi convencida pelo pedagogo que não seria bom continuar no programa de resistência. Mas, Pires também ficou na berlinda e escapou por pouco do portal da eliminação.

Gente, o Mateus Pires é bom demais kkkkkk eu tô amando os joguinhos e manipulações dele, tudo #NoLimite — Gabi 🚩 | TCC (@spc_bag) May 11, 2022

Já no terceiro episódio, que foi ao ar nesta terça-feira (10), o competidor voltou a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais ao se comparar a Caminha, personagem de Adriana Esteves na novela “Avenida Brasil”, da Globo: “Comecei a ajudar no acampamento. Nunca tinha lavado a louça, comecei a fazer isso. Me senti a Carminha sendo obrigada pela Nina a lavar a louça”.

ó o cara kkkk fazendo a larissa e soltando várias fake news sobre ele mesmo kkkk montando um personagem, nada a ver kkk#NoLimite matheus | mateus | pires pic.twitter.com/iTD7MB0vT9 — matheus (@matheusbss) May 4, 2022

Depois da brincadeira, Matheus Pires ainda compartilhou um momento pessoal, onde contou que sofreu gordofobia na infância.

O “No Limite 6″ é apresentado por Fernando Fernandes e exibido toda terça-feira e quinta-feira, depois da novela “Pantanal”. Aos domingos, Ana Clara conversa com os participantes eliminados no “No Limite: A Eliminação”, que vai ao ar após o “Fantástico”.

