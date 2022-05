Ludmilla dá bronca em fã que queria trocar Enem por show

A cantora Ludmilla não gostou nem um pouco de saber que um fã seu pretendia deixar de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ir em um de seus shows.

Com o anúncio da abertura das inscrições para a prova, muitos estudantes começaram a comentar nas redes sociais a notícia. Porém, um fã comentou que o dinheiro da taxa de inscrição seria utilizado para ir à turnê do “Numacine”, álbum de pagode de Ludmilla.

“Ia fazer Enem esse ano, mas desisti porque agora eu pago. Está 85 reais e estou juntando dinheiro para o ‘Numanice’... Tenho minhas prioridades!”, escreveu, em sua conta no Twitter.

Não demorou para a carioca se manifestar. “Para de maluquice. Paga esse Enem e me manda seu nome e de um acompanhante que eu deixar anotado para te colocar na lista de convidados pra quando o ‘Numanice’ for para Salvador. Vai ter fã graduado sim (risos)”, rebateu Ludmilla.

O fã agradeceu a cantora e garantiu que irá comparecer à prova deste ano. As inscrições para o Enem vão até o próximo dia 21 e a taxa de inscrição custa R$ 85.

‘Numanice’

Ludmilla está fazendo uma série de shows baseada em seu projeto de pagode, “Numanice”. Paralelamente, a cantora também está trabalhando em outro projeto, chamado “Back To Be”, em que revive seus tempos de MC Beyoncé.

A primeira parte do “Numanice” foi lançada em janeiro de 2021, com 14 faixas. O sucesso foi tanto que Ludmilla investiu em mais 10 faixas, em janeiro deste ano.

Uma das faixas que mais tem ganhado repercussão é “Maldivas”, uma canção escrita pela cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático. Recentemente, Brunna participou da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”.

